Лидер Китая провел закрытую встречу с госсекретарем США Тиллерсоном

Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Тиллерсоном. Переговоры представителей КНР и США прошли 19 марта, сообщает агентство Синьхуа, не приводя деталей переговоров политиков.

Отмечается, что глава американской дипломатии прибыл с визитом в Китай впервые после назначение на пост госсекретаря.

Ранее он провел встречу с главой МИД КНР Ван И и членом госсовета страны, курирующим международные вопросы, Ян Цзечи

На встрече с коллегой они обсудили вопросы двусторонней повести дня, подготовку встречи лидеров двух стран, а также проблему Корейского полуострова.