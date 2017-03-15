Китай начал строительные работы на спорных Парасельских островах в Южно-Китайском море. Об этом, как сообщает Reuters, свидетельствуют новые спутниковые снимки.

По данным агентства, Пекин «продолжает укреплять свою военную инфраструктуру на жизненно важных путях». Спутниковые снимки якобы свидетельствуют, что китайские рабочие занялись подготовкой территории для гавани на Северном острове. Также работы ведутся еще на нескольких островах, на которые также претендуют Вьетнам и Тайвань.

Опрошенные Reuters военные эксперты считают, что строительные работы доказывают решимость Китая «заполучить свою сеть рифов и островков в Южно-Китайском море».

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При этом в Минобороны Китая заявили, что «они не знают» о каких-либо работах на Северном острове.

Парасельские острова - необитаемый архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из маленьких островков и рифов. Находится в 230 километрах к югу от Китая и в 200 километрах к востоку от Вьетнама. Над архипелагом в 1974 году был установлен контроль КНР, но претензии на него до сих пор предъявляют Вьетнам и Китайская Республика (Тайвань).

Эти острова являются ключевыми для присутствия Китая в Южно-Китайском море. В последние годы Пекин временно базировала там ракетные пусковые установки типа «земля-воздух» и реактивные истребители для защиты своих ядерных подводных объектов на острове Хайнань.