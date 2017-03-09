В Китае вознамерились выкачивать воду из Байкала

Сотрудники Института планирования и дизайна городов и сельской местности Китая предложили способ решения острой нехватки пресной воды на севере Поднебесной. Они предложили построить трубопровод и выкачивать воду из озера Байкал.

Длина предполагаемого трубопровода от озера Байкал до города Ланьчжоу в провинции Ганьсу составляет 1720 километров, передает издание Gizmodo.

Авторы идеи считают, что нехватка воды в регионе тормозит его экономическое развитие. В прошлом году здесь выпало только 380 миллиметров осадков. Вода с Байкала позволит улучшить экологическую обстановку на северо-западе Китая.

По мнению авторов идеи, трубопровод протянется через горный проход Хэси между Тибетским нагорьем и пустыней Гоби.

Предложение китайцев уже раскритиковали российские эксперты. К примеру гидролог Виктор Данилов-Данильян заявил, что транспортировка воды на такое расстояние будет экономически нецелесообразной.

В свою очередь геолог Степан Шварцев из Томского политехнического университета считает, что Россия, как обладатель самых больших запасов пресной воды, могла продавать его как ценный ресурс.

Стоит отметить, что, по оценке специалистов, многие города на севере Китая останутся без воды уже к 2020 году. В то же время Байкал является крупнейшим в мире природным резервуаром пресной воды.