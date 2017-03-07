Премьер Малайзии созвал экстренное заседание Совбеза

Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак заявил, что созвал экстренное заседание национального совбеза из-за того, что КНДР не позволяет покинуть пределы страны малайзийским гражданам. Такие действия северокорейских властей он назвал «отвратительными», сообщает РИА Новости.

Премьер отметил, что граждане Малайзии являются заложниками, а КНДР таким образом проявляет «полное неуважение к международному праву и дипломатическим нормам».

Разак призвал северокорейцев отпустить малайзийцев, «чтобы избежать дальнейшей эскалации». Также он приказал полицейским не выпускать граждан КНДР из страны до тех пор, пока не станет известно о безопасности соотечественников.

Ранее КНДР закрыл выезд из страны малайзийским гражданам из-за инцидента в аэропорту Куала-Лумпура, где 13 февраля был убит старший брат северокорейского лидера Ким Чен Нам.