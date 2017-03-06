Южнокорейские военные сообщили о запуске ракеты КНДР

КНДР осуществила запуск ракеты неизвестного типа. Об этом сообщает в понедельник, 6 марта, агентство «Ёнхап» со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Южной Кореи.

Запуск был произведен в 07:36 по местному времени (01:36 мск) из района населенного пункта Тончханни в провинции Пхёнан-Пукто. Ракета, предположительно, упала в акваторию Японского моря недалеко у восточного побережья КНДР.

Агентство не исключает, что это были испытания межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. При этом отмечается, что запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Предыдущие испытания баллистических ракет, которые осудил Совбез ООН , Пхеньян провел 12 февраля. За ними наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. КНДР заявила о том, что запуски были успешными.

Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции СБ ООН.