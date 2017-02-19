СМИ: Индия испытала собственный криогенный двигатель для тяжелой ракеты-носителя

Индийская организация космических исследований провела успешное испытание криогенного двигателя собственной разработки, предназначенного для тяжелой ракеты-носителя нового поколения. Как сообщил в субботу телеканал NDTV, силовой агрегат проработал полные 10 минут.

Испытания состоялись днем ранее на территории двигателестроительного комплекса в Махендрагири на юге страны. Силовой агрегат предназначен для установки на новой индийской ракете-носителе GSLV Mark III высотой около 50 м и весом более 414 тонн. Эти испытания стали последними перед запуском ракеты, который может состоятся в этом году, указал телеканал.

Новый мощный носитель GSLV Mark III сможет выводить грузы до 10 тонн на низкую околоземную орбиту и до 4 тонн - на геосинхронную орбиту. Планируется также, что он может быть использован для выведения на орбиту первого индийского космического корабля с людьми на борту. В перспективе GSLV Mark III также может использоваться для запуска межпланетных автоматических станций.

Как отметил NDTV, разработка нового двигателя потребовала почти 20 лет, поскольку в 1990-е годы Россия под давлением США была вынуждена отказаться от передачи индийской стороне технологий производства криогенных силовых установок. Создание такого двигателя - очень сложная задача, ее смогли решить только РФ, США, Франция, Китай, Япония и Индия, подчеркнул телеканал.