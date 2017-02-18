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СМИ опубликовали фотографию Ким Чен Нама перед смертью
Британские СМИ опубликовали шокирующие фотографии сводного брата Ким Чен Ына, умирающего от отравления На снимках видно, что Ким Чен Нам корчится от боли на стуле в аэропорту Куала-Лумпура.
Shocking photo shows North Korean dictator's half brother moments after he was poisoned by a female assassin https://t.co/XJJY56dYoC pic.twitter.com/H6OMnooZkg— Daily Mail Online (@MailOnline) 18 февраля 2017 г.
Незадолго до этого он обратился к медикам аэропорта с жалобами на боли и тошноту. Ким Чен Нам сообщил, что был опрыскан неким химическим веществом. Он умер по дороге в больницу в понедельник, пишет Daily Mail. Издание сообщает, что Ким Чен Нам не вызывал доверия у правителя КНДР и был «слишком прозападным». В свою очередь разведка Южной Кореи заявила, что Ким Чен Ын убил своего сводного брата из «паранойи». Он якобы боялся, что брат создаст правительство Северной Кореи в изгнании.
Малайзийские правоохранители уже задержали четырех подозреваемых, среди них две женщины.
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