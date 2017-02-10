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Трамп согласился соблюдать политику «одного Китая»
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином согласился придерживаться принципа «одного Китая». Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, такое заявление американский лидер сделал в ходе первого телефонного разговора с Си Цзиньпином. В Белом доме пояснили, что Трамп «по просьбе президента Си согласился уважать политику «одного Китая». В администрации также отметили, что беседа двух лидеров была «чрезвычайно душевной».
По итогам разговора стороны договорились «участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, вызывающим взаимный интерес» и обменялись приглашениями в США и Китай.
В декабре прошлого года Трамп провел телефонный разговор с лидером Тайваня Цай Инвэнь, после чего Китай выразил дипломатический протест. Вашингтон с 1979 года следует политике «одного Китая», воздерживаясь от неофициальных связей с Тайванем.
Вскоре после беседы с Инвэнем Трамп заявил, что США не обязаны следовать политике «одного Китая». Он подчеркнул, что не понимает, почему США должны быть связаны этим принципом, если «не достигли с Китаем договоренностей, касающейся других вещей, включая торговлю».
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