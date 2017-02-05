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РИА Новости

В китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человек

18 человек сгорели заживо в китайском spa-салоне
Фото:
По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в спа-салоне в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.
По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье около 16.00 (11.00 мск) в уезде Тяньтай. К настоящему моменту минимум 18 человек числятся погибшими, еще двое пострадали.
На фотографиях, распространившихся в интернете, видны клубы густого белого дыма и сильное пламя. По словам очевидцев, некоторые люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.
На месте происшествия работают спасатели.
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