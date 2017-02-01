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Белый дом вынес официальное предупреждение Ирану
Вашингтон сделал официальное предупреждение Тегерану в связи с «дестабилизирующей деятельностью» иранских властей в регионе. Предупреждение связано с пусками баллистических ракет. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Reuters.
«Мы официально выносим Ирану предупреждение», — заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.
Кроме того, представитель Белого дома назвал пуск ракет нарушением резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН).
Проведение испытаний новой ракеты средней дальности подтвердил глава оборонного ведомства Ирана Хоссейн Дегхан. Как подчеркнул министр, пуски ракет не противоречат договоренностям с международным альянсом о ядерной программе или резолюции ООН.
Отмечается, что это второе испытание баллистических ракет Ираном с июля 2016 года и первое – после вступления в должность главы США Дональда Трампа 20 января 2017 года.
Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Ирана. 27 января президент США подписал указ, устанавливающий полный запрет для въезда на территорию страны гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Судана, Йемена и Сомали.
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