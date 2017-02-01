Белый дом вынес официальное предупреждение Ирану

Вашингтон сделал официальное предупреждение Тегерану в связи с «дестабилизирующей деятельностью» иранских властей в регионе. Предупреждение связано с пусками баллистических ракет. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Reuters

«Мы официально выносим Ирану предупреждение», — заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн

Проведение испытаний новой ракеты средней дальности подтвердил глава оборонного ведомства Ирана Хоссейн Дегхан. Как подчеркнул министр, пуски ракет не противоречат договоренностям с международным альянсом о ядерной программе или резолюции ООН.

Отмечается, что это второе испытание баллистических ракет Ираном с июля 2016 года и первое – после вступления в должность главы США Дональда Трампа 20 января 2017 года.

Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Ирана. 27 января президент США подписал указ, устанавливающий полный запрет для въезда на территорию страны гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Судана, Йемена и Сомали.