Пекин назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией

Министерство иностранных дел Китая назвало домыслами и догадками сообщения СМИ о размещении межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 у границы с Россией. Пекин напомнил, что отношения стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем поддерживаются на высоком уровне и постоянно углубляются.

«Что касается так называемого военного присутствия - это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в Сети», - заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Во вторник СМИ сообщили о межконтинентальной баллистической ракете Dongfeng-41, якобы размещенной у рубежей России в китайской провинции Хэйлунцзян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о развертывании ракет Китая на границе с Россией не воспринимаются Москвой в качестве угрозы.