Bloomberg: Китай ждет «дефолтный шторм»

Эксперты Bloomberg предупредили Китай о риске "дефолтного шторма" на рынке корпоративных долгов, сообщают Рамблер/новости.

В этом году компаниям-заемщикам предстоит выплатить рекордные суммы для погашения облигаций - 321,9 миллиарда юаней в 2018 году и 387 миллиардов юаней в 2019 году. Уже в январе две компании не смогли погасить обязательства.

Компании, нуждаясь в средствах для погашения займов, продолжают выпускать новые облигации, что увеличивает риск дефолтного взрыва, сообщили в China International Capital Corp.