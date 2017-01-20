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Bloomberg: Китай ждет «дефолтный шторм»
Эксперты Bloomberg предупредили Китай о риске "дефолтного шторма" на рынке корпоративных долгов, сообщают Рамблер/новости.
В этом году компаниям-заемщикам предстоит выплатить рекордные суммы для погашения облигаций - 321,9 миллиарда юаней в 2018 году и 387 миллиардов юаней в 2019 году. Уже в январе две компании не смогли погасить обязательства.
Компании, нуждаясь в средствах для погашения займов, продолжают выпускать новые облигации, что увеличивает риск дефолтного взрыва, сообщили в China International Capital Corp.
Ранее сообщалось, что разрыв между соотношением общего долга Китая к ВВП и его историческим трендом достиг 30,1 процента. Значение в 10 процентов рассматривается как ранний индикатор финансового кризиса. Сейчас Китай превышает этот уровень в три раза.
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