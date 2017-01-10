Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Таиланд отказался покупать украинские танки
Украинская сторона не выполнила условия соглашения с министерством обороны Таиланда, что привело к разрыву договора между двумя странами. В документах речь шла о поставках танков «Оплот». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинское издание «Вести».
Как заявил глава минобороны Таиланда Правит Вонгсумон, к октябрю 2017 года вооруженные силы страны должны были получить 49 танков, однако начались проблемы с поставками. Как отметили в ведомстве, они обусловлены внутренней социально-политической ситуацией на Украине. Контракт на поставку техники был подписан в 2011 году. За 2016 год украинская сторона поставила Таиланду лишь 20 танков «Оплот». Как отмечается в публикации, после уменьшения поставок со стороны Киева, Бангкок перешел на танки китайского производства. Китай и Таиланд заключили договор на поставку 28 танков VT-4 с возможностью увеличения заказа.
Оставить комментарий