Китай принял на вооружение свой самый секретный танк

О принятии на вооружение нового танка сообщил военный портал Janes со ссылкой на ресурсы CJDBY and FYJS. Власти КНР ничего не сообщили по этому поводу: интересно, что до сих пор неизвестно даже официальное обозначение новой машины. Иногда танк называют «горным», так как эксперты предполагают, что он должен действовать в горных районах КНР. На выложенных в Сеть 31 декабря снимках можно видеть десять новых машин в камуфляже китайской армии, находящихся на одной из железнодорожных станций Гуанси-Чжуанского автономного района.

Ранее были озвучены предположительные характеристики нового творения ВПК Поднебесной. Машина, по мнению экспертов, весит около 35 тонн. Она имеет шестиопорное шасси и изменяемую гидропневматическую подвеску. Вооружение – пушка калибра 105 мм. Китайские специалисты предположили, что экипаж боевой машины составляет четыре человека. В то же время не исключается использование автомата заряжания, что позволит уменьшить число танкистов до трех.

Предполагается, что «горный» танк унаследовал ряд решений от Т-99A2 – одного из наиболее современных китайских основных боевых танков. Речь, в частности, идет об оптике. Кроме этого, известно о установке на новое творение ВПК Китая динамической защиты.

Эксперты сравнивают «горный» танк с российской самоходной противотанковой пушкой 2С25М. Последняя имеет орудие калибра 125 мм, превосходя, таким образом, новый легкий танк по огневой мощи. При этом отмечается потенциально лучшая защита китайского детища.

Считается, что новый китайский легкий танк должен сменить в войсках Тип 62 – облегченную версию старого советского среднего танка Т-54.

Стремительное устаревание парка бронетехники вынуждает Китай в сжатые сроки разрабатывать новые современные образцы. Недавно, например, началось производство основного боевого танка MBT-3000, который, как предполагается, сможет составить конкуренцию самым совершенным западным и российским танкам.