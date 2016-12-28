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Дутерте пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета на полпути к Маниле
Президент Филиппин Родриго Дутерте выступая в провинции Южный Камаринес пообещал "сбрасывать коррумпированных филиппинских чиновников с вертолета на полпути к Маниле". Об этом сообщает издание The Philippine Star.
"Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на полпути в Манилу. Я делал это раньше, почему я не могу сделать этого сейчас?", - сказал он, выступая после посещения пострадавших от тайфуна районов провинции.
Издание отмечает, что Дутерте поручил увеличить финансирование для устранения последствий стихийного бедствия в стране.
Филиппинский президент также добавил, что борьба с коррупцией наравне с антинаркотической кампанией будут оставаться приоритетными задачами его шестилетнего срока.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обратился к властям Филиппин с призывом начать расследование заявлений президента страны Родриго Дутерте, который ранее сообщал о совершенных им в прошлом убийствах.
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