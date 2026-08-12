Бывший главком ВСУ и действующий посол Киева в Лондоне Валерий Залужный обнажил капитулянтские настроения. Его конфликт с Владимиром Зеленский обострился до такой степени, что генерал публично признал самые неприятные для Украины факты о России и НАТО. Чего это он?

«Это уровень ВСУ образца 2009 года. Они просто сосут деньги. И рассказывают своим избирателям, что те в безопасности. Они создают иллюзию, которая не имеет ничего общего с реальностью».

Данную характеристику дал вооруженным силам и политикам Великобритании посол Украины в этой стране Валерий Залужный в ходе одного из интервью. Такие вещи говорят только в том случае, если больше не собираются работать дипломатами.

Для посла спич был за гранью допустимого: тут и вмешательство во внутреннюю политику, и высмеивание армии страны пребывания, от которой его собственная страна критично зависит. Если Владимиру Зеленскому нужен был повод, чтобы уволить нелюбимого генерала, этот можно считать исчерпывающем. Только вот не факт, что украинский диктатор заинтересован в том, чтобы возвращать из Лондона в Киев того, кого он считает своим главным конкурентом в борьбе за власть. Скорее, сам Залужный хочет вернуться, раз говорит такое.

Он за последние две недели вообще сказал немало примечательного, что можно расценить как политическую программу. Прежде всего в глаза бросается, что генерал разуверился в войне как средстве решения проблем в отношениях с Россией.

«В 2026 году Украина применила все виды вооружений, которые есть у НАТО, кроме Tomahawk, ядерного оружия, авианосцев и F-35, а также доктрины их применения. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие», – заявил Залужный в Киеве на ежегодном форуме украинских послов.

Там же генерал развеял надежды тех, кто все еще видит Украину членом НАТО.

«Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в него не вступим», – отрезал Залужный.

При этом решил пощадить чувства присутствующих, выбрав тактику Лисы из басни про виноград: «Он зелен». В смысле, Украине не поможет такой слабосильный альянс.

«Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть, и будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня РФ», – сказал Залужный.

Коли не шутит, перед нами задел для настоящих переговоров о будущем Украины и урегулировании конфликта. Отказ от членства НАТО и признание, что для ВСУ сложившаяся ситуация не имеет военного решения даже при поддержке альянса, – это отправная точка, от которой в будущем можно и до территориальных вопросов дойти.

Сказанное Залужным в корне противоречит тому пафосу, который ежедневно источает Зеленский. Вероятно, генерал трезвее смотрит на вещи (не потому, что трезвенник, а потому, что упорот его оппонент). Однако решать не ему, хотя он (судя по соцопросам) самый популярный политик на Украине, а криворожцу, хотя он давно нелегитимен как первое лицо.

Вражда между этими двумя ими отрицается, но скрывать ее уже невозможно. Залужного не приглашают на мероприятия с участием Зеленского, а когда это невозможно, как в случае со слетом послов в Киеве, стараются держать подальше от криворожского туловища.

Например, на общей фотографии участников съезда послов Залужного оттерли подальше, хотя он звезда и представляет важную страну, а рядом с Зеленским в центр поставили посла в США Ольгу Стефанишину. Очевидно, криворожец тогда был не в курсе, что всего через пару дней ему придется Стефанишину уволить.

Сразу после этого ей предъявили обвинения в коррупции по линии НАБУ и САП, которые сейчас ведут войну против ближайшего окружения Зеленского. В деле теперь уже бывшего посла в США нет ничего интересного, украино-зеленская база: незадекларированное элитное жилье. Недвижимость в специальных кварталах – это стандартный способ коррумпирования со стороны криворожца и Ко.

Интересно то, как обставили дело – как угрозу первому лицу. Из глубины «пленок Миндича» вдруг всплыл некий «Вова», а из документов по делу Стефанишиной – бывшего министра юстиции – следовало, что офис совершенно определенного Вовы (Зеленского) требовал от нее заведомо незаконных действий.

Ранее прокуроры настигли кума Зеленского (бывший вице-премьер Алексей Чернышов), ближайшего соратника Зеленского (некогда всемогущий Андрей Ермак) и «кошелек» Зеленского (тот самый Тимур Миндич, записи в квартире которого легли в основу дела). В этой компании явно не хватает самого «Вовы».

По консолидированной версии оппозиционных украинских политологов, данные испытания посланы криворожцу Западом (а НАБУ и САП контролирует именно Запад) с целью сделать его сговорчивее и сократить масштабы разворовывания направляемой на Украину помощи, для чего в должности хотят восстановить экс-министра обороны Михаила Федорова. Как бы там ни было, те, кто во всем этом участвует, явно не хотят Зеленскому добра. Из-за дел НАБУ у него земля горит под ногами как раз тогда, когда Россия решила послать побольше огня с неба.

Как знать, может, именно поэтому Залужный пытается вернуться на родину: чувствует, что события ускоряются. Обстановка как в Киеве, так и на фронте может привести к тому, что Украине срочно понадобится «правительство национального единства» или военная хунта с ним во главе.

Если решение о том, что «головнокомандувача» по тем или иным причинам пора менять, будет принято, принято оно будет, вероятно, как раз в Великобритании, где Залужный пока находится и чью армию походя унизил. В голосе генерала сквозила обида, как если бы он наконец-то понял то, что еще в XIX веке понял «железный канцлер» Германии Отто фон Бисмарк.

«Политика Англии всегда заключалась в том, чтобы найти такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы английские интересы», – писал канцлер.

Нынешний дурак, причем битый – это Украина. И Залужный принял активное участие в том, чтобы губительная для его родины стратегия англосаксов была реализована.

Если в нем созрело искреннее желание выбраться из этой ловушки ценой болезненных уступок и окончательных потерь, пусть генералу подскажут служебную почту МИД РФ. Но не раньше, чем он возглавит хунту, а до тех пор Россия будет решать проблему своими средствами и готовить режим Зеленского к зиме.

Зима близко.