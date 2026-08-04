Мерца склоняют к отставке

Внутри правящего в Германии партийного блока — Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) — зреет «дворцовый переворот». В немецких СМИ появляется все больше публикаций, что лидер блока канцлер Фридрих Мерц теряет авторитет. Все идет к тому, утверждают наблюдатели, что в начале 2027 года в Германии пройдут внеочередные парламентские выборы. По их итогам могут сформировать новый кабинет министров.

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Какова вероятность такого сценария, разбиралась «Парламентская газета».

Прогноз на правительственный кризис

В Германии оппозиция активно набирает политические очки. Согласно последним соцопросам, рейтинг доверия к блоку ХДС/ХСС, от которого выдвинут на пост канцлера Мерц, упал до рекордных 20 процентов. Уровень политических симпатий к оппозиционерам из «Альтернативы для Германии» (АдГ) находится на уровне выше 40 процентов. В начале июля сопредседатель оппозиционной правой партии Алис Вайдель допустила проведение досрочных выборов в бундестаг в 2027 году — на два года раньше официального срока.

На фоне этого все чаще появляются сообщения, что внутри правящего блока недовольство Мерцем достигает значений, после которых следуют уже не заявления, а действия. Немецких обозревателей не убеждает даже практически единогласное (91,9 процента голосов) избрание фракционным лидером правящего блока выдвинутого Мерцем Торстена Фрая.

Наблюдатели считают, что так блок пытается демонстрировать единство перед сентябрьскими выборами в трех немецких землях — Саксонии-Анхальте, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. Результаты этих и уже состоявшихся в марте региональных выборов, полагают эксперты, способны изменить политический ландшафт всей страны. В том числе — через проведение досрочных выборов в бундестаг.

Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, досрочные выборы в Германии состоятся, если распадется нынешняя коалиция ХДС/ХСС. А распадется она, считает сенатор, в случае «предсказуемого провала» представителей блока на региональных выборах в сентябре этого года. Во всех трех землях АдГ лидирует, а ХДС находится на втором, третьем, а где-то даже на четвертом местах.

Если такие прогнозы подтвердятся, это, по словам Косачева, будет самым провальным для ХДС избирательным циклом в немецких землях за последние годы. И ответственность за это, полагает сенатор, будут возлагать и лично на Мерца как лидера партии и кабмина, и на правительство Германии, которое, очевидно, проваливается во всех своих предвыборных начинаниях, — от обещаний стабилизировать экономику до намерений решить проблему с мигрантами.

«Все это в комплексе, с моей точки зрения, делает правительственный кризис в Германии и последующий внеочередной избирательный цикл наиболее вероятным сценарием развития событий», — заявил Константин Косачев.

«Миротворец» Зедер и «ястреб» Писториус

Одним из кандидатов на пост канцлера называют лидера ХСС, премьер-министра Баварии Маркуса Зедера. Пока что он публично встал на защиту Мерца. В одном из интервью Зедер заявил, что канцлерству нынешнего главы кабмина ничего не угрожает. При этом его замечание, что Мерц «очень стабилен и силен» некоторые восприняли чуть ли не как издевательство над политической действительностью.

Впрочем, у такой позиции Зедера есть объяснения. Он сам их дал, заявив, что правящему блоку как никогда необходимы единство, жесткость и последовательность в реализации проводимой политики. При этом уход Мерца, считает Зедер, «полностью подорвет» союз ХДС/ХСС и будет способствовать «приходу радикалов к власти».

В контексте возможных внеочередных выборов канцлера интереснее фигура министра обороны страны, «ястреба» Бориса Писториуса. Так считает директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

«Он достаточно устойчиво себя чувствует, регулярно попадает в списки и в шорт-листы потенциального канцлера Германии, и, возможно, ждет своего часа», — заявил он «Парламентской газете».

По словам Мухина, Писториус лоббирует интересы мощных финансово-промышленных групп Германии, а вот Мерц, скорее, ставленник финансового капитала.

«Безусловно, у нынешнего канцлера есть за плечами покровители, но, судя по тому, что происходит с его политической карьерой и его политическим статусом, Мерца проще поменять, чтобы не провоцировать еще более глубокий кризис и еще большее усиление АдГ. Поэтому дело не лично в Мерце, а в том, что он не справляется с ситуацией», — заметил политолог.

Между тем, считает Мухин, говорить о ком бы то ни было как о более сильном, нежели Мерц, канцлере, не имеет смысла. Никто не знает, как поведут себя на этом посту Зедер, Писториус или кто-то еще. А вот о чем можно говорить с определенной долей уверенности — что смена канцлера никак не повлияет на политику Берлина. В том числе — в отношении России.