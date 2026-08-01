Грузия обыграла Россию в Океании из-за неявки противника

Самая маленькая в мире республика – Науру – сменила название и отменила свое решение 17-летней давности о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами по примеру России. Грузия празднует. Но слишком поздно.

Двойные стандарты в политике настолько вездесущи, что проникли даже в Науру, а туда трудно проникнуть. До любого другого острова оттуда – минимум 300 километров Тихого океана, а до ближайшего материка – Австралии – 4500. Это кусок лавы, «весь покрытый зеленью, абсолютно весь», на котором живут 11 тыс. человек. Но даже они без двойных стандартов не могут.

За одни сутки наурский парламент отринул колониальное наследие, переименовав страну на местный манер в Наоэро. Но сразу после этого отозвал признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а это явная поддержка колониализма, только грузинского.

Это не первый случай, когда Океании бьет в спину маленькие закавказские республики. Еще в 2017-м их признание отозвало Тувалу, а в 2019-м – Вануату. Таким образом, осталось всего четыре страны, для которых Абхазия и Южная Осетия независимые от Грузии государства: это Никарагуа, Венесуэла, Сирия и, разумеется, Россия, с которой все началось.

При этом в скором будущем мы можем остаться и в гордом одиночестве. С Венесуэлой, где сейчас идет что-то вроде «перестройки», инспирированной похищением президента Николоса Мадуро, грузины ведут переговоры о своем интересе. В Сирии радикальным образом сменился режим, еще не успевший пересмотреть все внешнеполитические договоры старой власти. А пожизненному президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге 80 лет.

Ситуация такая, будто Россию постепенно обыгрывают, но речь идет об игре, к которой она давно потеряла интерес, попросту забросив партию. Это не каприз: партия действительно утратила смысл, оставив лишь легкую дымку ностальгии по этой забаве XX века.

В первые десятилетия после создания ООН казалось ужасно значимым, кто кого признает. Это была глобальная игра с конкретной целью – чтобы все уголки Земли были равнопризнанными членами Организации Объединенных Наций. Будто планету приводили в порядок и к единому знаменателю перед установлением контакта с инопланетными цивилизациями.

Многое получилось (в смысле, на Земле). Бывшие колонии западных стран постепенно признавались странами и вступали в ООН, а самопровоглашенных государств к концу XX века почти не осталось, если не считать нескольких локальных партий.

Самой длинной и напряженной из них оказалась та, которую до сих пор играют КНР и Тайвань. Сначала долго вели тайваньцы: их признавали в качестве Китая значительно больше стран, чем КНР, а в Совете безопасности ООН сидели люди из Тайбэя. Но потом президент США Ричард Никсон решил договориться с Мао Цзедуном назло СССР, – и Пекин резко вырвался вперед. К настоящему моменту дипломатические отношения с Тайванем официально имеют всего 12 государств, включая Ватикан и Тувалу.

Тайваню от этого, кстати говоря, хуже жить не стало. И лучше тоже не стало. Потому что в этом веке старая игра ведется скорее по инерции, чем из необходимости выиграть, а единых четких правил больше нет.

Мы знаем точно день, когда игровое поле дало трещину, а правила обесценились: день признания независимости Косова странами Запада в начале 2008 года. Сразу после этого Россия односторонне отменила санкции, действовавшие в отношении Абхазии и Южной Осетии по модели ООН, а президент Грузии Михаил Саакашвили ускорил подготовку к нападению на Цхинвал и служивших в РЮО российских миротворцев. Начав драку, Грузия быстро ее проиграла и была наказана – Москва признала независимость Цхинвала и Сухума.

Науру и прочие Вануату сделать то же самое тоже подтолкнула Москва, чтобы создать положительный прецедент. Расчет, разумеется, был не на то, что крохотные государства Океании создадут тренд для остального мира, а на то, что они станут наглядным пособием. Мол, Науру не та держава, чтобы сопротивляться США, но закавказские республики признала, – и ничего плохого с ней не случилось.

Но потом всем стало не до абхазов с науруанцами: перегруппировка мира перешла в следующую стадию, а России сфокусировалась на Донбассе.

Имитационная конструкция с микронезийцами могла бы стоять и дальше, если ее регулярно смазывать. Сиречь материально подкреплять интерес Океании к проекту. Для России смысла в этом не было, потому что ее партия ушла далеко вперед. А вот для Грузии это был вопрос принципа: вануатцев с науруанцами натурально обхаживали и кормили хинкалями в Тбилиси. Можно сказать, помогло. Хотя на самом деле ничего не изменилось.

В текущую эпоху, когда прежние правила отбрасываются, а написание новых зависит от пока еще не сложившегося баланса сил, государствам со спорным статусом нет нужды стремиться в ООН, это даже не модно. Их существование определяется державой-опекуном, только ее признание значимо – в духе жизнь или смерть.

Для Абхазии и Южной Осетии такая держава – Россия, для Северного Кипра – Турция, для Тайваня – США. При этом официально Вашингтон не признает независимость китайского острова, ведь даже это по большому счету атавизм: достаточно гарантий безопасности, если держава-патрон намерена их исполнять и в состоянии это сделать.

Проше говоря, «шашечки» для Тайваня не важны. Важно, сколько авианосцев могут направить на его оборону.

То же и в Закавказье.

В случае, если Россия не сдюжит и проиграет в своем противостоянии с НАТО вокруг Украины, надломившись (как, например, было в 1991-м), судьба Абхазии и Южной Осетии предрешена.

Грузию снабдят всем необходимым для аннексии вне зависимости от того, сколько стран на Глобальном Юге признают их независимыми государствами.

Западную Сахару, например, признают 60 государств, но свои заявленные территории под натиском Марокко она не контролирует.

Если же Россия завершит конфликт вокруг Украины в собственную пользу, защитив свой статус сверхдержавы, маленькие закавказские республики – ее подопечных – тронуть не посмеет никто.

Работаем над этим. Точнее, над Украиной. Остальное приложится.