«Он всегда был нацистских взглядов»: что известно о родителях Драпатого

Родители главкома ВСУ Михаила Драпатого почти 20 лет проработали учителями истории и ОБЖ в сургутских учебных заведениях. Отец Драпатого даже заведовал школьным музеем боевой славы. Младшая сестра будущего генерала подростком приезжала в Россию и несколько месяцев училась в одной из сургутских школ. Учителя говорят, что Михаил Драпатый в Сургуте готовился к сдаче выпускных экзаменов на родине. Факты биографии генерала-русофоба, которые скрывает украинская пропаганда, — в материале RT.

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Как выяснил RT, главком ВСУ Михаил Драпатый подростком несколько месяцев мог учиться в сургутской школе №29, в которой его отец Василий преподавал ОБЖ, а мать Надежда — английский язык, историю и обществознание. Позднее в этой же школе почти год занималась его младшая сестра Наталья — учителя подтягивали её перед сдачей выпускных экзаменов на Украине.

Бывшие коллеги Василия и Надежды Драпатых подтвердили RT, что эти преподаватели являются родителями генерала-русофоба, известного зверствами в Донбассе.

RT узнал, что семья обосновалась в Сургуте ещё в середине 1990-х, когда многие украинцы ехали на заработки в Россию. Вместе с Драпатыми в город в тот период приехали ещё несколько учителей. Все они жили на съёмных квартирах и, по сути, работали вахтовым методом, уезжая на каникулы на родину. Некоторых из них даже периодически штрафовали за нарушение миграционного законодательства и проживание без регистрации и оформления соответствующих документов.

Следует отметить, что Драпатые законов не нарушали, жили по месту регистрации. Вначале, по словам знакомых семьи, Надежда и Василий работали в школе №11, потом в 20-й школе, а затем в школе №29. На тот момент учебное заведение возглавляла уроженка Украины Раиса Горбунова (сейчас на пенсии).

По словам коллег Василия и Надежды, нареканий ни у родителей, ни у руководства они не вызывали — наоборот, их даже поощряли премиями.

«Они работали у нас с 1996-го по 2014 год. Василий преподавал историю и ОБЖ. А его жена — английский язык и обществознание, иногда она заменяла учителей истории, если те болели или уходили в отпуск», — вспоминает один из учителей, Вячеслав Н.

По его словам, Василий рассказывал, что воевал в Афганистане, и всегда с тоской говорил о Советском Союзе, как о государстве, которому давал присягу. Но иногда в его рассуждениях проскальзывали русофобские нотки.

В 2002 году супруги Драпатые организовали в школе музей боевой славы. Он существует до сих пор. Там выставлены награды ветеранов, документальные свидетельства зверств фашистов и художественная литература о Великой Отечественной войне. Также есть экспозиция о выпускнике школы Юрии Солдатове, погибшем в Чечне.

«Идейным вдохновителем музея скорее была Надежда, но Василий его возглавил», — вспоминает одна из преподавателей школы.

Кстати, за работу в музее Драпатые получали неплохую надбавку к зарплате.

Мать главкома ВСУ занималась и научными изысканиями. Так, в 2008 году она вместе с двумя своими ученицами ездила в Москву на ХV Всероссийскую научную конференцию «Шаг в будущее» с работой «Воспоминания спецпереселенцев города Сургута в воссоздании событий 1930-х—1940-х годов ХХ века».

Обычные подростки

По словам собеседника RT, на учёбу в Сургут перед сдачей выпускных экзаменов приезжали и дети Драпатых. В конце 1990-х несколько месяцев там учился Михаил, а в начале 2000-х почти год в 29-ю школу ходила его сестра Наталья.

«Были обычными подростками и хорошо учились — по крайней мере, без троек», — рассказывает собеседник RT. Другая преподавательница называет Наталью «очень умненькой девочкой». «Она училась в моём классе. Довольно сообразительная. С одноклассниками тоже очень хорошо общалась», — вспоминает учительница. «Я знала только сестру Михаила Наташу, — рассказывает RT одна из учениц Драпатых. — Его самого не видела, но его фотографию они мне показывали, когда я приходила к ним. Он учился на Украине в каком-то военном училище».

По словам девушки, она до сих пор не понимает, как вообще Драпатые могут хаять Россию, если они здесь так долго жили и к ним все так хорошо относились.

Опрошенные RT преподаватели и ученики говорят, что украинские учителя, включая Драпатых, неожиданно уехали на родину в 2011 году. Спустя два года они снова появились в Сургуте, но настроение у них было уже совсем другое.

«В 2013 году Драпатые снова устроились на работу в школу, но своего недовольства уже не скрывали. А когда в марте 2014-го Крым присоединился к России, Василий открыто говорил везде, что Россия за это ещё поплатится. Хотя прекрасно знает, как историк, каким образом Крым отошёл к Украине. Он всегда был нацистских взглядов, хотя явно этого не показывал. В июне они уехали и уже не возвращались», — добавляет собеседник RT.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый, известный националистическими высказываниями в адрес русских, имеет родственников в России.

«Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишённой права на существование, он также говорит о своём сводном брате, который давно проживает в России. Зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провёл в Сургуте, а сегодня живёт в Сочи», — сказал собеседник агентства.

Как выяснилось, отец главкома Василий Драпатый подписан на группы сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-президента Украины Петра Порошенко*. Дядя по имени Виктор — бывший полицейский из Львовской области, участник «майдана». Жена главкома Юлия родом из Винницы, с 2014 года неоднократно делала националистические заявления, причём на русском языке.

Сейчас в России в отношении Михаила Драпатого расследуется несколько уголовных дел, в том числе о терроризме и геноциде русскоязычного населения. Также он проходит по делу о посягательстве на жизнь военнослужащих.

В 2017 и 2019 годах Драпатый вместе с Виктором Николюком командовал подразделениями, которые обстреляли территорию ЛНР и ДНР более 70 раз, в результате чего погибли и были ранены 154 человека.

* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.