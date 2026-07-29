Зашел сбоку: что Зеленский на самом деле увез от Трампа

Блиц-визит Владимира Зеленского в США завершился без видимых результатов. Впрочем, главарь киевского режима сейчас находится в ситуации, когда отсутствие плохих новостей уже может считаться хорошей новостью.

И в этом смысле сам факт встречи с американским президентом Дональдом Трампом становится для него картой, которой он может козырять.

Без помпы

Формальным поводом для поездки Зеленского в Вашингтон стали похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) — записного русофоба, который был одним из самых ярых американских сторонников Киева. Даже Трамп накануне похорон в эфире телеканала Fox News признал, что Грэм "был очень воинственно настроен в случае с Украиной".

Надо, однако, признать, что и без покойного у Киева в Вашингтоне хватает покровителей, они и сумели организовать встречу Зеленского с Трампом.

С формальной точки зрения все прошло без помпы. В аэропорту Зеленского встречала лишь украинский посол в США Ольга Стефанишина. В Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, его провели через боковой проход. Беседа с Трампом проходила за закрытыми дверями и продлилась менее часа.

На церемонии похорон Зеленского усадили в пятом ряду, по соседству с израильским премьером Биньямином Нетаньяху (тот тоже удостоился встречи с американским президентом, продлившейся полтора часа) — подальше от Трампа и высокопоставленных представителей его администрации.

С другой стороны, киевский наместник может порадоваться уже хотя бы тому, что не вылетел из Овального кабинета, как это с ним уже случалось.

Скупые сообщения

По итогам встреч Трампа с Зеленским и Нетаньяху обошлось без громких заявлений. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ограничилась лаконичной записью в соцсети Х: "Обе встречи были позитивными и продуктивными".

Сам американский президент, обычно многословный, на этот раз оказался непривычно лапидарен.

"Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!" — написал Трамп в Truth Social по итогам общения с киевским наместником.

Соцсети выбрал для подведения итогов и Зеленский: он назвал встречу хорошей и сообщил, что обсуждал передачу Киеву лицензий на производство ракет Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь", а также активизацию дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Те же темы со ссылкой на источник в Белом доме упомянула и журналистка телеканала Newsmax Нана Саджайа, которая отметила также возможную поездку в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Этот дуэт активно занимается челночной дипломатией не только на украинском, но и на ближневосточном направлении.

Что осталось за кадром

Перед поездкой в Вашингтон, согласно сообщениям СМИ, Зеленский планировал обсудить с Трампом идею "воздушного перемирия". Еще в июне Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно нарастили атаки ракет и дронов на гражданские объекты в российских тылах, чтобы тем самым убедить западных покровителей, особенно американского президента, в своей способности успешно противостоять России и даже, мол, переломить ход конфликта. Когда же российская армия принялась в ответ методично и эффективно уничтожать военные объекты и инфраструктуру, обслуживающую ВСУ, включая порты на побережье Черного моря, в Киеве, видимо, поспешили заговорить о "воздушном перемирии".

Собственно говоря, идею временной приостановки боевых действий Киев вбрасывает всякий раз, когда российские удары или продвижение российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) становится особенно ощутимым. Судя по тому, что в скупых сообщениях об итогах встречи Трампа с Зеленским "воздушное перемирие" не упоминается, эта идея либо не нашла должного отклика со стороны американского президента, либо киевский наместник на сей раз не решился ее озвучить — дабы не показывать свою беспомощность.

Что касается лицензий на Patriot, то еще во время июльского саммита НАТО, когда эта тема впервые вышла в публичное пространство, эксперты высказались однозначно: на реализацию проекта потребуются годы. Собственно, и сам Зеленский перед поездкой признал это обстоятельство в интервью телеканалу Sky News.

Между тем ракеты для противовоздушной обороны (ПВО) остро нужны Киеву прямо сейчас. Можно предположить, что на встрече с Трампом Зеленский постарался рассказать о том, как Киев, несмотря на собственные трудности, поддерживает США, нанося удары по иранским судам на Каспии. И под это дело выпросить-таки у Вашингтона ракеты для своей ПВО. Но американцы в конфликте с Ираном настолько истощили собственные запасы, что передать Киеву им просто нечего. И отсутствие упоминаний о ракетах в сообщениях по итогам встречи, на мой взгляд, это подтверждает.

Не исключено, что еще одной темой беседы могла стать отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Федоров, ранее занимавшийся вопросами цифровизации, имел тесные связи с руководством американских технологических гигантов, активно поддерживающих Трампа. Вероятно, Зеленский постарался убедить президента США в том, что отставка Федорова и перемены во главе ВСУ нацелены исключительно на повышение боеспособности украинской армии. Удалось ему это или нет — пока неизвестно, но в любом случае по возвращении в Киев Зеленский сможет говорить, что Трамп его поддержал. Благо, проверить это будет сложно.

Грэм умер, но дело его живет

Тем временем, пока Зеленский пребывал в Вашингтоне, Сенат Конгресса США провел первое процедурное голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России. Большинством голосов сенаторы высказались за сокращение дебатов. Это означает, что довольно скоро может состояться и окончательное голосование.

Основным автором законопроекта был тот самый Грэм, на похороны которого ездил Зеленский. Правда, после его смерти документ претерпел некоторые изменения. Вместо ранее предложенной инициативы о введении 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы, предлагается обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пять стран, которые якобы помогают РФ обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении так называемого теневого флота.

Помимо этого, законопроект предусматривает санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний и иностранных предприятий, которые, по версии американской стороны, оказывают поддержку оборонно-промышленному комплексу (ОПК) РФ. Кроме того, планируется применение ограничений против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в энергетике, в частности "Ямал СПГ", трех проектов "Арктик СПГ" и будущих проектов России в Арктике.

Шансы на принятие законопроекта достаточно высоки.

Только победа

Хоть "очень хороший" разговор с Трампом и не выглядит впечатляющим, не добавляет ничего нового к имеющейся расстановке сил, но уже сам факт встречи дает главарю киевского режима возможность говорить о поддержке со стороны Вашингтона. К этому добавляется и упомянутый законопроект об ужесточении антироссийских санкций (впрочем, документ направлен и против Ирана), принятие которого призвано не только создать трудности для экономики РФ, но и осложнить ее торговлю с ключевыми партнерами.

Думаю, высока вероятность, что если не американцы, то уж европейцы точно начнут в ближайшее время более активно продавливать идею "воздушного перемирия" либо другого временного прекращения огня. Возможно, этот подход будет педалироваться во время поездки Уиткоффа и Кушнера в Киев и их предполагаемого визита в Москву. Подобный шаг преподнесут под соусом дипломатического урегулирования.

Переговоры Россия никогда не отвергала, но дипломатическое урегулирование подразумевает взаимные уступки, компромиссы. А нынешняя позиция Запада сводится лишь к выдвижению требований и ужесточению давления. Ничего взамен не предлагается.

И к чему нам соглашаться? Особенно в условиях, когда российские войска продолжают успешно продвигаться в Донбассе, а высокоточные удары ракетами и беспилотниками планомерно лишают ВСУ инфраструктуры и ресурсов. Любые попытки навязать Москве временную заморозку выглядят лишь стремлением Запада спасти киевский режим от неминуемого краха. Неслучайно министр обороны Италии Гуидо Крозетто прямо сравнил содействие Украине с лекарством для тяжелобольного. Вот только в случае с продвигаемым "перемирием" речь идет не о лечении, а о попытке погрузить этого пациента в искусственную кому, чтобы выиграть время и накачать его новыми порциями оружия.

Нет, конечно, если американские эмиссары пожелают в очередной раз посетить Москву, им здесь окажут радушный прием. Переговоры понадобятся, чтобы зафиксировать в документах мир, который будет достигнут на российских условиях. Иного не дано.