Названа неожиданная угроза от застрявших в Ормузском проливе судов

Ученые предупреждают, что суда, застрявшие в Ормузском проливе, представляют собой «суперраспространителей» угрозы биоразнообразию. Биологи утверждают, что грузовые суда, застрявшие в Персидском заливе, могут разнести по всему миру особо опасные инвазивные виды, когда торговля возобновится.

Закрытие Ормузского пролива создало условия для возникновения серьезной угрозы глобальному биоразнообразию, пишет The Guardian. Ученые предупреждают, что тысячи судов, застрявших в проливе, могут разнести инвазивные морские виды по всему Мировому океану, как только снова отправятся в плавание.

Более 1500 коммерческих судов застряли в Персидском заливе с тех пор, как 28 февраля после начала американо-израильской военной операции против Ирана был перекрыт этот стратегически важный водный путь. Международная группа морских биологов заявила, что из-за того, что суда остаются на месте, их корпуса обрастают морскими организмами — от микробов и водорослей до усоногих рачков и других беспозвоночных, — которые могут попасть в порты по всему миру, когда торговля возобновится.

Профессор Марио Тамбурри из Центра экологических наук Мэрилендского университета и ведущий автор исследования рассказывает: «Если бы вам нужно было спрогнозировать наихудший сценарий развития событий, я не думаю, что вы смогли бы сделать это иначе. Это идеальный шторм».

В исследовании эта ситуация описывается как потенциальное «суперраспространение биоинвазии» в морской среде. Авторы утверждают, что ни один предыдущий случай нарушения судоходства не приводил к тому, чтобы такое количество судов оставалось на приколе так долго.

Согласно исследованию, обычно суда стоят на якоре в гавани от одного до трёх дней, что ограничивает рост организмов на их подводной части. Но многие суда, застрявшие в Персидском заливе, остаются на месте месяцами, что позволяет сформироваться плотным морским сообществам.

Если тысячи судов покинут залив, увозя с собой морских уточек, водоросли, мидий и другие организмы, они могут занести инвазивные виды, которые вытеснят местную флору и фауну, распространят болезни и навсегда изменят морские экосистемы.

«Когда организмы перемещаются, они могут сокращать биоразнообразие в регионах, в которые вторгаются, и приводить к локальному вымиранию вытесняемых ими видов», — говорит Тамбурри.

Он добавляет, что инвазивные виды также могут наносить ущерб рыболовству, засорять системы охлаждения электростанций и обходиться в миллиарды долларов в год.

Персидский залив уже стал очагом морских инвазий: в ходе предыдущих исследований были обнаружены десятки неместных видов, завезённых в основном коммерческими судами. По словам исследователей, экстремальная жара и высокая солёность воды в регионе могут сделать организмы особенно устойчивыми.

«Они довольно выносливы. Они привыкли к экстремальным условиям, высоким температурам и высокой солёности, — говорит Тамбурри. — Эти выносливые организмы, которые часто могут выживать в таких экстремальных условиях, становятся отличными инвазивными видами».

По словам Тамбурри, наибольшая угроза нависла над регионами с такими же тёплыми и солёными водами.

«Порты, условия в которых очень похожи на те, что в Персидском заливе, вероятно, подвергаются наибольшему риску», — говорит Тамбурри, отмечая, что к числу мест, где властям следует быть начеку, относятся Индия и Сингапур.

В исследовании говорится, что отдельные суда могли уже выпустить в воды Персидского залива миллионы личинок за время многомесячной стоянки. С возобновлением судоходства организмы в балластных водах, а также паразиты и патогены в «биообрастаниях», которые колонизируют корпуса судов, могут быстро распространиться по всей глобальной сети судоходства.

Профессор Тамбурри призвал правительства и судоходные компании по возможности проверять и очищать суда перед их выходом из Персидского залива, а порты, ожидающие прибытия судов, должны усилить мониторинг на предмет появления инвазивных видов и разработать планы быстрого реагирования.

Сравнивая ситуацию с общественным здравоохранением, Тамбурри сказал, что меры реагирования должны быть аналогичны тем, что применяются для сдерживания распространения инфекционных заболеваний.

«Очень важно выявлять проблемы на ранней стадии — профилактика до того, как вы начнёте действовать, очень важна, — сказал он. — Во многом это похоже на отслеживание распространения гриппа или COVID-19. Нужно быть готовым к этому и выявлять проблему на ранней стадии. Если вы что-то обнаружили, немедленно примите меры».

Представитель Международной морской организации заявил: «Бионаслоение может быть основным фактором распространения инвазивных водных видов. Существует риск распространения видов, если суда не удаляют наслоения перед выходом из зоны, в которой они находились в течение длительного времени. ИМО рекомендует судоходным компаниям по возможности следовать рекомендациям ИМО по борьбе с бионаслоениями. В настоящее время ИМО разрабатывает отдельный юридически обязывающий документ по контролю и управлению бионаслоениями на судах, чтобы свести к минимуму распространение инвазивных водных видов».

Говоря о таких экосистемах, как коралловые рифы, заросли морских водорослей и устричные банки, Тамбурри предупреждает: «Если власти не примут меры, некоторые из самых ценных морских экосистем в мире могут пострадать необратимо”.

“Некоторые из них, скорее всего, будут затронуты и, возможно, не восстановятся», — сказал он, назвав это «суперраспространением» инвазивных видов, которые уже распространяются по всему миру с помощью судов.

Профессор Тамбурри призвал правительства не упускать из виду экологические риски, хотя безопасность людей должна оставаться приоритетом.