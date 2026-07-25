Танго на яхте не понравилось прокуратуре: суд возобновил дело Лерчек

Гагаринский суд Москвы возобновил уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Прокуратура требует вернуть Чекалину под домашний арест после видео, на котором блогер танцует на яхте. Ранее дело было приостановлено из-за тяжелого заболевания Чекалиной. Что известно о здоровье Лерчек, как отреагировала защита и в чем ее обвиняют — в материале «Газеты.Ru».

Судебное производство по делу блогера возобновлено, заседание назначено на 30 июля. Об этом сообщил Гагаринский суд Москвы. Валерию Чекалину, у которой диагностирована четвертая стадия онкологического заболевания, обвиняют в выводе за границу 251 млн рублей.

Ходатайство о возобновлении процесса 24 июля подали прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина. Обвинение настаивает, что блогер нарушила «запрет определенных действий», выехав на два дня в Санкт-Петербург, а также получила загранпаспорт и может попытаться скрыться от следствия, пишет ТАСС.

Прокуратура собирается настаивать на возвращении Лерчек под домашний арест, сообщил источник агентства. 16 марта суд изменил меру пресечения в связи с состоянием здоровья.

Адвокаты Лерчек заявили, что защиту не предупредили о ходатайстве. Константин Третьяков пояснил, что узнал об этом из СМИ. Он также отверг обвинения в нарушении запрета на выезд.

«Ей нельзя менять место жительства без разрешения суда, а перемещаться по России ей не запрещено», — уточнил адвокат в беседе с «Известиями».

Второй адвокат подсудимой, Виктор Дугин, сообщил ТАСС, что его вызвали повесткой в суд 30 июля к 16:00 мск.

Танцы на яхте и розовое платье

Накануне обращения прокуратуры в соцсетях появилось видео, на котором 33-летняя Валерия Чекалина танцует и целуется с преподавателем танго из Аргентины Луисом Сквиччиарини.

На яхте Лерчек отдыхает в открытом розовом платье, на ней парик с длинными волосами. Несмотря на тяжелый диагноз, блогер выглядела активной, улыбалась и много общалась с гостями.

Кадры из этой поездки опубликовал в своих соцсетях сам Луис, подписав видео: «Мы с моей красоткой на годовщине у наших друзей».

Последние месяцы в СМИ и соцсетях активно обсуждают образ жизни Лерчек. Подписчики отмечают, что она чрезмерно активна для пациентки с четвертой стадией онкологического заболевания.

«Как рада за нее, теперь и до суда сможет дойти», «Иммунитет жив, силы есть — на заседаниях суда может присутствовать», «Сколько это еще будет продолжаться? Какой-то театр абсурда», — написали комментаторы под постом Сквиччиарини.

В начале июня брат Лерчек Родион Феопентов опубликовал фотографии Чекалиной во время химиотерапии, чтобы опровергнуть подозрения подписчиков.

«Меня, на самом деле, очень сильно поражает, что многие не верят, что моя сестра болеет раком, — сказал он. — Я, наверное, был бы очень гениальным сценаристом, если бы мы это все продумали. Люди, пожалуйста, не будьте обманутыми. Не верьте всему, что пишут в интернете».

Онкология и 9 курсов химии

В марте рассмотрение дела приостановили из-за тяжелой болезни Лерчек. В феврале 2026 года она родила четвертого ребенка, а сразу после выписки из роддома попала в онкоцентр с раком желудка четвертой стадии, который дал осложнения на зрение.

Блогер лечилась в онкоцентре имени Блохина с 13 марта по 17 июля 2026 года и успела пройти 9 курсов химиотерапии. Однако прокуроры отправили в клинику официальный запрос, и консилиум врачей выдал свежее медицинское заключение. Согласно документу, сейчас у Чекалиной нет противопоказаний для участия в судебном процессе.

«В настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, отпали», — уточнил источник ТАСС.

История дела: вывод 251 млн руб.

Первое уголовное дело Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено весной 2023 года по факту уклонения от уплаты налогов. Следствие установило, что блогер использовала упрощенную систему налогообложения, распределяя доходы по ИП своих родственников. Общая сумма сокрытых налогов составила 311 миллионов рублей.

«Больше 800 млн рублей заплатили, и я еще продолжаю выплачивать. Официального долга у меня нет, но есть определенные обязательства, о которых мы договорились с ФНС»,— рассказывала блогер.

В октябре 2024 года в отношении бывших супругов было возбуждено второе уголовное дело — по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, Чекалины переводили деньги российских пользователей на зарубежные счета и использовали подложные документы. Всего в ОАЭ был выведен 251 миллион рублей.

С октября 2024 года Лерчек была отправлена под домашний арест.

В марте 2026 года у Валерии Чекалиной было диагностировано онкологическое заболевание, в связи с чем суд отменил ей меру пресечения в виде домашнего ареста, а само уголовное дело о выводе средств в ОАЭ временно приостановил.

Параллельно в марте 2026 года Федеральная налоговая служба Кировской области инициировала процедуру банкротства Валерии Чекалиной из-за новых доначисленных налогов. В ходе судебных заседаний защита блогера предоставила чеки о полном погашении этого долга в размере 176 миллионов рублей, после чего производство по делу о банкротстве было прекращено.