«Устроили настоящий ад на земле». Россия нанесла очередные удары по целям на Украине

Министерство обороны России 23 июля сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли очередные удары по целям на Украине.

Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктур, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ВС России ударили по цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности.

Минобороны подчеркнуло, что «экипажи Су-34 устроили противнику настоящий ад на земле». В ведомстве уточнили, что пять 500-килограммовых фугасных авиационных бомб (ФАБ-500) прилетели точно в опорный пункт ВСУ в районе села Черное в Харьковской области. Три ФАБ-500 в хлам разнесли пункт управления БПЛА 4-й бригады нацгвардии Украины в районе Доброполья Донецкой народной республики (ДНР). Пять ФАБ-250-270 накрыли пункт временной дислокации 117-й бригады теробороны ВСУ в районе Райгородка ДНР, проинформировали в министерстве.

Город в ДНР взят под контроль

Минобороны в четверг также заявило о взятии под контроль города Белицкое в ДНР. Освобождением населенного пункта занимались подразделения группировки российских войск «Центр».

Как отметили в оборонном ведомстве, в Белицком активно наступали штурмовики, используя в ходе боестолкновений бронетехнику.

22 июля штурмовые подразделения группировки войск «Центр», в том числе на бронетехнике, завершили освобождение города Белицкое. В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий — заявление Минобороны.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщил об ударах дронами-камикадзе «Герань» по четырем сухогрузам в акватории Черного моря и балкеру в порту Черноморска. Также источник написал о повторных ударах по Одессе с применением ракет «Оникс».

Стало известно о массовой сдаче военных ВСУ в плен

Военный корреспондент Александр Коц рассказал об обстановке в зоне ответственности группировки войск «Восток». По его данным, западнее Новоселовки бойцы разорвали очередной участок обороны ВСУ, под контроль перешла территория площадью более полутора квадратных километров.

Продолжают поступать сообщения о массовой систематической сдаче в плен живой силы противника —Александр Коц, военный корреспондент

По его словам, после кадровых перестановок в командовании украинской армией многие военнослужащие ВСУ выбирают сдачу в плен.

В Кремле заявили о положительной динамике в СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует положительную динамику в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Он уточнил, что Москва готова к переговорам, однако в условиях подстрекательства Киева со стороны Евросоюза к продолжению боевых действий СВО продолжается.

При этом Песков обратил внимание, что мирный процесс по Украине идет. «Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно», — сказал он.

Украинский министр заявил о полном прекращении судоходства в стране

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что судоходство в украинские порты полностью остановилось.

«По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев — государство со своей стороны ничего не ограничивало», — проинформировал глава ведомства.

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал заявление.

Он отметил, что на ВСУ это отразится не в лучшую сторону. Парламентарий указал, что сухогрузами на Украину доставляли оружие, дроны, комплектующие.