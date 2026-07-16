«Он хочет сбросить ошейник» На Украине пришло к власти новое правительство

Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины и начала переформатирование правительства. Обновленный кабмин собирают из людей, максимально лояльных Владимиру Зеленскому, а чиновники, с которыми у президента накопились конфликты, теряют должности. Самой громкой стала отставка министра обороны Михаила Федорова, который обвинил главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и нежелании проводить реформы. Зачем Владимир Зеленский снова меняет правительство, в ком из бывших министров он усмотрел угрозу своей власти и чем недовольны западные союзники Украины — разбиралась «Лента.ру».

Что произошло с правительством Украины?

В четверг, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Корецкого, бывшего главы компании «Нафтогаз», премьер-министром Украины. Незадолго до этого президент Владимир Зеленский отправил в отставку его предшественницу Юлию Свириденко и министра обороны Михаила Федорова.

Кандидатуру Сергея Корецкого поддержали 289 депутатов. Против выступил только один парламентарий. Остальные не присутствовали на заседании или уклонились от голосования.

Выступая перед депутатами, новый премьер признался, что у него «пока нет четкой программы» действий на новом посту, но пообещал представить ее в ближайшее время

Среди приоритетов он назвал материальное обеспечение ВСУ, развитие предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), поддержку населения и бизнеса, а также «эффективное использование международной помощи».

Кандидатуры остальных министров обновленного правительства депутаты должны рассмотреть в тот же день — 16 июля.

Кто вошел в состав нового кабмина?

Кандидатуры будущих руководителей министерств официально пока не опубликованы. Однако депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) уже представил список людей, которые, по его данным, с наибольшей вероятностью получат министерские портфели:

премьер-министр Украины — Сергей Корецкий; первый вице-премьер-министр и министр энергетики — Денис Шмыгаль; вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Всеволод Ченцов; вице-премьер по гуманитарной политике и министр культуры — Татьяна Бережная; министр восстановления, инфраструктуры и транспорта — кандидатура не определена; министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц — Виталий Безгин; министр молодежи и спорта — Матвей Бидный; министр по делам ветеранов — Виталий Ким; министр внутренних дел — Иван Виговский; министр образования и науки — Андрей Бутенко; министр здравоохранения — Виктор Ляшко; министр финансов — Сергей Марченко; министр экономики и окружающей среды — Александр Кравченко; министр аграрной политики и продовольствия — Тарас Высоцкий; министр социальной политики, семьи и единства — Денис Улютин; министр юстиции — Денис Маслов; министр цифровой трансформации — Оксана Ферчук.

В этом списке нет министра обороны и министра иностранных дел, их кандидатуры отдельно вносит президент. Произойдет ли это 16 июля, пока неизвестно. Однако если действующий министр иностранных дел Андрей Сибига, вероятно, сохранит пост, то министр обороны Михаил Федоров уже подал заявление об отставке.

Издание отмечает, что решение об увольнении Михаила Федорова стало одной из главных причин, по которым президент задумал обновление правительства.

Почему Зеленский вступил в конфликт с Федоровым?

Как рассказал Михаил Федоров на встрече со своими сторонниками, одной из главных причин его отставки стал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам бывшего министра, главком постоянно «плел интриги», блокировал его инициативы и устроил против него заказную медийную кампанию.

По факту он поставил ультиматум. Вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну —Михаил Федоров, бывший министр обороны Украины о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском

Федоров также считает, что именно Сырский виновен в срыве реформы территориальных центров комплектования (ТЦК), а украинское командование в целом заинтересовано в продолжении массовых облав на улицах городов. «Кому подчиняется ТЦК? Сухопутным войскам. А они — главкому и Генштабу», — объяснил Федоров.

«Украинская правда» подтверждает, что одной из главных причин отставки Федорова стал его конфликт с главнокомандующим.

Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я бы очень хотел единства. Стороны ее не обнаружили. И в этом проблема не только сторон, но и моя —Владимир Зеленский, президент Украины

Источники издания так пересказывают обсуждение Зеленским решения отправить министра в отставку: «Доходило до абсурда. Сырский приходил и говорил: "Федоров ничего не выделяет под конкретные операции". Потом приходил Федоров и отвечал: "Мы все выделили, просто этим неправильно пользуются — не так и не там, где нужно". И так по кругу».

При этом журналисты издания «Страна.ua» видят главную причину отставки Федорова в других обстоятельствах. По их версии, Зеленский опасался резкого роста популярности министра, его самостоятельности в принятии решений и симпатий к нему со стороны западных стран.

«Все более откровенная самостоятельная политическая игра Федорова при поддержке грантовых кругов, близких к НАБУ и САП, евроструктурам и Демпартии США. В этих кругах Федорова уже фактически в открытую сватали на следующего президента Украины (...) Зеленский хочет сбросить с себя ошейник», — говорится в публикации.

Вероятным сменщиком Михаила Федорова называют Игоря Клименко — министра внутренних дел и «абсолютно неамбициозного, информационно неактивного и управляемого» чиновника, как его характеризует «Страна.ua»

Как отреагировали на смену правительства?

Утром 16 июля в крупнейших городах Украины из-за отставки Михаила Федорова начались акции протеста. Пока они не стали массовыми: в Киеве и Львове на улицы вышли примерно по тысяче человек, в Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге и Одессе — по несколько сотен.

Демонстранты считают, что министр был отправлен в отставку незаслуженно, а на своем посту сумел стабилизировать ситуацию на фронте и нанести России ряд чувствительных ударов. В заслугу бывшему министру, в частности, ставят:

разработку украинских баллистических ракет; отключение Starlink для российской армии; развитие «частных ПВО» на предприятиях; резкий рост финансирования ВСУ; запуск тендеров на закупку сотен тысяч дронов и дальнобойной артиллерии;

А [Игорь] Клименко умеет отключать Starlink? — Из лозунгов протестующих в Киеве

Зеленского за отставку Федорова критикуют и западные издания. The Wall Street Journal осуждает это решение и напоминает, что в прошлом году президент уже был вынужден отказаться от ограничения полномочий независимых антикоррупционных органов после уличных протестов и давления западных союзников.

Французская Le Monde пишет, что Зеленский, убрав «чрезвычайно популярного» министра, чью работу издание называет «блестящей», «вызвал возмущение среди украинских политиков, военных и граждан».

Решение критикуют и европейские чиновники. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс назвал отставку Михаила Федорова «большой неожиданностью» и заявил, что Европейский союз (ЕС) всегда «плотно сотрудничал» с украинским министром.

За этот период удалось действительно многого добиться, в том числе почти ежедневных глубоких ударов по Москве, Петербургу, Омску, Крыму —Андрюс Кубилюс, комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса

Что говорят эксперты?

Как полагает политолог Олег Бондаренко, президент Фонда прогрессивной политики, своими действиями и заявлениями после отставки Михаил Федоров открыто бросил вызов Владимиру Зеленскому и обозначил претензию на собственное политическое будущее. В разговоре с «Лентой.ру» Бондаренко заявил, что бывший министр не является самостоятельной политической фигурой, но пользуется широкой поддержкой среди европейских союзников Украины.

«Это вызов всей системе. Едва ли можно вспомнить с начала боевых действий ситуации, когда министр открыто призывает президента заменить главнокомандующего и рассуждает о коррупции в армии. Даже конфликт Владимира Зеленского с Валерием Залужным развивался не так публично», — сказал Бондаренко.

Фактически Федоров высказал президентские амбиции, потому что только президент может менять главнокомандующего —Олег Бондаренко, политолог, президент Фонда прогрессивной политики

При этом аналитик затруднился спрогнозировать, чем завершится этот конфликт. По его словам, ориентироваться стоит на реакцию западных стран и на то, какие позиции займут другие представители украинского истеблишмента.

Что касается перестановок в других министерствах, Олег Бондаренко уверен: постоянная ротация высших должностных лиц — один из основных принципов западной политики, который перенял украинский президент. «Таким образом практически любого чиновника можно держать на коротком поводке. Не давать застаиваться, прочно укрепляться на новом месте», — заключил политолог.