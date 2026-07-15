Трамп приготовился бомбить сверхсекретный ядерный объект в Иране

США и Иран не просто обмениваются ударами, а лихорадочно ищут новые стратегические цели для уничтожения. КСИР атакует американские военные базы по всему Персидскому заливу и уже объявил «законной военной целью» активы Илона Маска.

В отместку Дональд Трамп лично анонсировал «хороший большой удар» по предполагаемому секретному ядерному объекту Ирана, якобы расположенному глубоко под горой Кирка.

Как Маск в попал в «черный список» Тегерана

Иранское издании IRIB пишет, что прошлой ночью КСИР обрушила ракеты и беспилотники на американские военные базы по всему Заливу. Под удар попали, в частности, Шейх-Иса в Бахрейне и Али аль-Салем в Кувейте. Сообщается об уничтожении складов с оружием и запчастями для судов и самолетов, а также о повреждении стартовой площадки для американских беспилотников MQ-9 на базе Али аль-Салем.

Более того, иранцы успешно поразили ангары и взлетно-посадочные полосы, где находились беспилотники MQ-9 Reaper. КСИР заявил о запуске 30 баллистических ракет по Бахрейну, часть из которых поразила штаб-квартиру Агентства национальной безопасности страны и базы Пятого флота ВМС США.

При этом Тегеран расширяет список своих «законных военных целей», включив в него активы, казалось бы, далекие от традиционной военной инфраструктуры. Иранское государственное агентство Fars заявило, что «уничтожены будут «активы и инфраструктура» компаний Илона Маска.

Речь идет о стационарных наземных шлюзовых станциях Starlink, расположенных в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане. Эти станции используются для связи между пользовательскими тарелками и спутниками.

По сути, это не только демонстрация готовности к асимметричным ответам, но и сигнал, что для Тегерана в условиях войны нет «гражданских» или «коммерческих» иностранных активов, которые могут быть использованы против него.

Тайна горы Кирка

Трамп, не скрывая своих агрессивных намерений, назвал новую мишень для ударов в Иране:

«Мы внимательно следим за этой горой при помощи спутников. Это потенциальная цель. Мы собираемся довольно скоро разнести эту гору. Скажите иранцам, чтобы они были готовы», — заявил Трамп в интервью Salem News Channel.

Washington Post со ссылкой на американских военных писал, что некий подземный объект внутри горного массива Загрос начали возводить еще в 2020 году. Территориально он близок к ядерному комплексу в Натанзе (около 1,5 км), который серьезно пострадал от американо-израильских бомбардировок в июне 2025 года.

Изначально Иран заявлял о строительстве завода по производству центрифуг. Однако, как пишет Washington Post, размеры объекта под Загросом и его небывалая глубина (не менее 80-100 метров) говорит о том, что это либо завод по обогащению урана, либо склад для хранения запасов обогащенного урана.

Много лет тут не наблюдалось никакой активности. Однако на прошлой неделе несколько американских изданий стали распространять спутниковые снимки, на которых видно: вокруг горы Кирка бойкое движение грузового транспорта, бетономешалок, экскаваторов и автокранов. Видно, что идет укрепление защитных надстроек над тоннельными порталами, ведущими в глубину горы. Что именно там расположено, неизвестно.

Американский OSINT-аналитик Спенсер Фарагассо заявил журналистам, что объем под горой вполне мог бы вместить секретный завод по обогащению урана. Фактически эти слова и решил использовать Трамп, чтобы доказать всему миру: якобы Иран тайно продолжает ядерную программу.

Однако главными агрессорами и злодеями в этой ситуации выглядят вовсе не иранцы, а сами американцы. Даже у МАГАТЭ вызывают возмущение угрозы США нанести удар по возможно действующему ядерному объекту.

— Нападение на любой ядерный объект, где бы он ни находился, недопустимо! Это абсолютное табу! — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ вообще не имеет к Ирану никаких претензий. Как сообщает агентство, его инспектора имели доступ ко всем иранским ядерным объектам. Иран даже уведомил МАГАТЭ об открытии нового завода по обогащению топлива в Исфахане.

Однако инспекторы туда так и не добрались из-за того, что прошлым летом Америка и Израиль начали бомбардировки Ирана. И вот теперь американцы пытаются разбомбить то, что даже не представляют.