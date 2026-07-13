Смерть сенатора Линдси Грэма* (признан в России экстремистом и террористом) и продолжительная госпитализация сенатора Митча Макконнелла, бывшего лидера большинства, стали, как выражается CNN, горьким напоминанием о том, что время побеждает даже в политической карьере, отмеченной огромной властью и вездесущностью.

Но завершающаяся эра Республиканской партии в Сенате также является одним из элементов более широкой тенденции: тектонические плиты американской политики сдвигаются по мере приближения отложенной смены поколений, разгораются баталии за идеологическое будущее обеих партий, а лидеры пытаются ослабить беспокойство избирателей по поводу ослабления экономической безопасности и войны за рубежом.

Президент Дональд Трамп, как всегда, безжалостно использует власть, пытаясь замедлить ход политических событий и развеять проклятие "хромой утки". Но его зацикленность на физических памятниках своему президентству также говорит о менталитете 80-летнего кандидата на второй срок, поглощенного наследием, констатирует CNN.

Сенатор Грэм* перед смертью заявил, что не может уйти из жизни, пока не введет санкции против РФ

Как только после промежуточных выборов в ноябре будут подсчитаны голоса, вопрос о том, что последует за его десятилетним лидерством в Республиканской партии, станет непреодолимым.

В Демократической партии уже назревает кризис преемственности, поскольку мятежные прогрессисты бросают вызов власти истеблишмента. Разгром демократа Грэма Платнера, вынужденного свернуть свою предвыборную кампанию за важнейшее место в Сенате штата Мэн, которое может решить судьбу палаты, говорит о том, что внутренние и институциональные недостатки, которые помогли Трампу занять Белый дом в 2024 году, сохраняются.

Ощущение того, что старый политический порядок рушится, усиливается из-за неспособности ни одной из сторон предложить эффективные решения для преодоления кризиса доступности жилья, продолжает CNN.

В то время как Трамп хвастается экономическим “золотым веком”, что большинству избирателей не кажется правдой, он усиливает войну с Ираном, которая, как он предупреждал, может вызвать новую Великую депрессию. И он отказался подписать новый законопроект, решающий одну из самых насущных проблем для семей — доступное жилье, — потому что сенаторы от Республиканской партии не примут закон, поощряющий его фальсификации на выборах.

Демократы рискуют выглядеть такими же эгоцентричными, поскольку они борются за душу партии, отмечает CNN. Лидеры демократической партии также обеспокоены требованиями о том, чтобы у руля встал новый, более молодой корпус, а демократические социалисты усугубляют экономические проблемы, требуя резкого поворота влево. Тем временем истеблишмент опасается потерять политический центр.

В опросах общественного мнения нет никаких признаков того, что демократы восстановили пошатнувшееся доверие избирателей. И хотя глубокой непопулярности Трампа может быть достаточно для того, чтобы в ноябре разразилась "голубая волна", нет ощущения, что партия еще даже не сформулировала свое среднесрочное послание, не говоря уже о том, чтобы донести его до избирателей.

Внутренний раскол партии был подчеркнут одним из ее самых громких кандидатов, прогрессивным кандидатом в Сенат штата Мичиган Абдулом Эль-Сайедом, который в воскресенье попытался усилить свою привлекательность, настаивая на том, что он не “социалист”. В интервью корреспонденту CNN Ману Раджу он сказал: “Я верю в капитализм. Я просто считаю, что капитализм должен регулироваться”.

В некотором смысле демократы ведут борьбу с истеблишментом, которую спровоцировал Трамп - против таких лидеров, как Макконнелл, — в Республиканской партии десять лет назад.

Партийная революция республиканцев была вызвана идеологической гибкостью Линдси Грэма*. Когда-то он был традиционным ястребом, последовательным неоконсерватором и сторонником внешней политики времен Рейгана, который отстаивал многое из того, что презирал Трамп. Тем не менее, он стал доверенным лицом президента.

Трамп, который разговаривал с Грэмом* незадолго до его внезапной смерти от разрыва аорты, сказал, что его друг был полон “энергии”. Президент сказал Джейку Тапперу в программе CNN “О положении в стране”, что уход Грэма* стал “ужасной потерей”, и добавил: “Он был великим политиком. Он был прирожденным политиком”.

Линдси Грэм* были лучшими друзьями с сенатором Джоном Маккейном, одним из последних республиканских гигантов, противостоявших Трампу, напоминает CNN. Многие в политическом окружении Маккейна, который умер в 2018 году, чувствовали себя преданными Грэмом*, учитывая непрекращающиеся насмешки Трампа над сенатором от Аризоны после его кончины.

Критики также утверждали, что Грэм* питал трусливую склонность пробираться к власти — независимо от того, кто ею обладал. Но были некоторые признаки того, что сенатор от Южной Каролины приобрел некоторое влияние на Трампа, особенно после того, как он дал понять, что президент США, возможно, наконец поддержит попытку Конгресса ужесточить санкции против России из-за конфликта на Украине, отмечает CNN. Грэм* посетил Киев незадолго до своей смерти.

Роль придворного при Трампе обеспечила Грэму* определенное влияние в Сенате. Он мог выступать в качестве собеседника президента с Республиканской партией на Капитолийском холме. Он действовал в условиях идеологических разногласий в партии. И в своих теплых комментариях несколько демократов, отмечая глубокие политические разногласия с Грэмом*, отмечали его хорошее настроение, дружеские отношения и все более редкую готовность работать вне партийных рамок.

“Многие из нас считают его "заговорщиком" Трампа. Если бы мы хотели узнать, о чем думает президент или как его можно на что-то подвигнуть, вы бы обратились к Линдси*, чтобы обсудить это”, - сказал сенатор-демократ Адам Шифф.

Теперь его смерть вызовет другие краткосрочные осложнения для лидеров Республиканской партии.

Трамп, несомненно, попытается расширить кампанию, чтобы укрепить свое влияние в MAGA, выбрав на предварительных выборах в Южной Каролине замену своему другу. Президентский законопроект об ужесточении регистрации избирателей, который критики рассматривают как попытку повлиять на промежуточные выборы, только что потерял огромного числа сторонников. То же самое сделали Украина и Израиль, которые занимали важное место в ястребином мировоззрении Грэма*. Обе страны ценили его как проводника к Трампу и влиятельного человека, отмечает CNN.

Эти две страны также вскоре потеряют еще одного верного сторонника, поскольку бывший лидер сенатского большинства Макконнелл должен уйти в отставку в январе. Наследие сенатора-ветерана сохранится еще долго после его возвращения в Кентукки, особенно учитывая его роль в обеспечении надежного консервативного большинства в Верховном суде.

Лебединая песня Макконнелла была омрачена его нежеланием сообщать подробности пребывания в больнице. На прошлой неделе CNN эксклюзивно сообщил, что 84-летний сенатор был доставлен из своего дома в Вашингтоне на машине скорой помощи в июне.

В воскресенье Макконнелл сообщил, что у него не было инсульта или сердечного приступа, и что врачи не обнаружили никаких опухолей, но что он упал, а затем заболел пневмонией в легкой форме. Бывший лидер Республиканской партии, который сейчас находится в реабилитационном центре, пообещал вернуться в Сенат как можно скорее.

Макконнелл впервые был избран в Сенат в 1984 году. Как и одна из его главных противников, бывший спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси, он может претендовать на одну из самых значительных политических карьер начала 21-го века. А Грэм* занимал свое место в Сенате с 2003 года.

В этот опасный для США момент, когда политическая система, похоже, не в состоянии удовлетворить самые насущные потребности избирателей, а обе партии сталкиваются с возникающей борьбой за идеологию и преемственность, пока не ясно, кто заполнит образовавшийся вакуум, заключает CNN.

* – признан в России экстремистом и террористом.