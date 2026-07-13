Германия фактически стала главной промышленной базой для украинского ВПК в войне против России. Об этом говорится в статье председателя Совета международного движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, опубликованной на сайте "Вестей". "Российская газета" приводит главное.

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По мнению Медведчука, атаки на российские гражданские промышленные объекты осуществляются под прикрытием Украины странами коллективного Запада, и этот факт не является ни для кого секретом. "За террористическими ударами по гражданским целям в России сегодня стоит Германия", - считает он.

Киевский режим в апреле 2026 года объявил о переходе к войне дронов и тут же получил поддержку Берлина. Был подписан пакет соглашений о совместном военном производстве, согласно которому в Германии будут запущены предприятия по выпуску беспилотников, предназначенных для ударов ВСУ по России.

"В этой военной кооперации особое значение занимает немецкая компания Quantum Systems GmbH, которую Германия выводит в число ведущих промышленных участников создания военных технологий против России", - отмечает Медведчук.

По его данным, на основе Quantum Systems были созданы новые совместные германо-украинские структуры, включая Quantum WIY Industries и Quantum Tencore Industries, закрывающие разные сегменты украинской беспилотной и роботизированной программы.

"Именно на базе Quantum Systems выстраивается многоуровневая европейско-украинская военно-промышленная сеть для новой украинской доктрины технологизированной войны дронов", - пишет Медведчук.

Данная компания скупает технологические стартапы и ключевые компоненты для производства дронов - AirRobot, Spleenlab, Fernride, Hacker Motor. Это делается для того, чтобы в ускоренном режиме выстроить производственную архитектуру для беспилотных и ракетных систем. При этом финансирование компания получает со стороны крупнейших немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank.

Еще один участник программы создания боевых наземных беспилотных систем - автогигант Mercedes-Benz Daimler Truck. Среди других компаний, работающих на вооружение киевского режима, Медведчук называет Destinus и Rheinmetall. Они объявили о создании совместного предприятия Rheinmetall Destinus Strike Systems, которое займется производством для Украины современных ракетных систем, включая крылатые ракеты и баллистические реактивные системы.

"Перефразируя Зеленского, можно сказать, что Украина создала глубокий тыл в Германии, и считает его недосягаемым для России", - пишет Медведчук.

По его мнению, эти заводы вполне могут рассматриваться Россией как объекты военной инфраструктуры Украины и как законная цель для уничтожения.

"Если Германия формирует военный тыл для Украины, и уже бьет по тылам России, то как Россия должна себя при этом вести?" - задается вопросом Медведчук.

Он считает, что такая политика Берлина делает заложниками все мирное население Германии.