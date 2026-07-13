Медведчук: Германия стала главной промышленной базой украинского ВПК
Германия фактически стала главной промышленной базой для украинского ВПК в войне против России. Об этом говорится в статье председателя Совета международного движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, опубликованной на сайте "Вестей". "Российская газета" приводит главное.
По мнению Медведчука, атаки на российские гражданские промышленные объекты осуществляются под прикрытием Украины странами коллективного Запада, и этот факт не является ни для кого секретом. "За террористическими ударами по гражданским целям в России сегодня стоит Германия", - считает он.
Киевский режим в апреле 2026 года объявил о переходе к войне дронов и тут же получил поддержку Берлина. Был подписан пакет соглашений о совместном военном производстве, согласно которому в Германии будут запущены предприятия по выпуску беспилотников, предназначенных для ударов ВСУ по России.
По его данным, на основе Quantum Systems были созданы новые совместные германо-украинские структуры, включая Quantum WIY Industries и Quantum Tencore Industries, закрывающие разные сегменты украинской беспилотной и роботизированной программы.
"Именно на базе Quantum Systems выстраивается многоуровневая европейско-украинская военно-промышленная сеть для новой украинской доктрины технологизированной войны дронов", - пишет Медведчук.
Данная компания скупает технологические стартапы и ключевые компоненты для производства дронов - AirRobot, Spleenlab, Fernride, Hacker Motor. Это делается для того, чтобы в ускоренном режиме выстроить производственную архитектуру для беспилотных и ракетных систем. При этом финансирование компания получает со стороны крупнейших немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank.
Еще один участник программы создания боевых наземных беспилотных систем - автогигант Mercedes-Benz Daimler Truck. Среди других компаний, работающих на вооружение киевского режима, Медведчук называет Destinus и Rheinmetall. Они объявили о создании совместного предприятия Rheinmetall Destinus Strike Systems, которое займется производством для Украины современных ракетных систем, включая крылатые ракеты и баллистические реактивные системы.
По его мнению, эти заводы вполне могут рассматриваться Россией как объекты военной инфраструктуры Украины и как законная цель для уничтожения.
Он считает, что такая политика Берлина делает заложниками все мирное население Германии.
"Простые немцы должны знать, что сегодня происходит в Украине, и задать себе вопрос, хотят ли они такого "торжества демократии" у себя дома. Ведь все атаки на Россию преступный режим Зеленского осуществляет без всякого прикрытия территории Украины от ответных ударов", - отмечает Медведчук. "Мир, как никогда, стоит на пороге большой катастрофы, и в Европе политиков-безумцев, толкающих в эту катастрофу, достаточно", - заключает он.