“Прожарка” тыловой логистики ВСУ продолжилась и в прошедшую ночь, что было ожидаемо. О том, что ракетные “ответки” станут повседневной реальностью вследствие воздушных терактов бандеровцев, прогнозировали даже самостийные турбо-патриоты.

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По объектам в южных регионах Одесской области, согласно оперативке Повiтряних сил, прилетело 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 4 противорадиолокационных Х-31, а также 115 БПЛА, в том числе реактивные “Герани” (примерно треть от общей численности) и многочисленные обманки типа “Пародия”.

Официалы ВВСУ утверждают, что захисники неба якобы сбили/подавили, но это не точно (по предварительным, требующим уточнения данным), 7 управляемых Х-59/69, и признали, что 2 ракеты этого типа, 19 ударных БПЛА, а также неназванное число “обломков” поразили аж 24 объекта.

С учетом того, что прилеты по целям зачастую бывают серийными (как рассказывают очевидцы, реактивные “Герани” пикируют роями), можно смело констатировать, что самостийные МОГи опять сработали “в молоко”. По всей видимости, этих “титанов” очень скоро отправят на передовую, где их однозначно “задвухсотят”.

Что касается Х-31, то они, опять-таки по словам самых “честных” говорунов ВВСУ, якобы не достигли цели, но далеко не факт. Инсайдер укро-зенитчиков зрадно черканул в Сеть, что отмашку по противорадиолокационным ракетам не дали с Банковой, что вызвало у щирых громадян смутные подозрения, что самостийная ПВО лишилась 4-х РЛС.

Во всяком случае, так склонны думать “Николаевский Ванек” (заблокированный в РФ) и другие жовто-блакитные правдорубы. Мол, если частично сбили Х-59/69, то радары были включены и светились, как новогодние елки. Тут даже особо умным экспертом не нужно быть, чтобы предсказать исход комбинированной атаки.

С нашей стороны, в соответствии с уже ставшей доброй традицией, цели удара возмездия раскрыло Минобороны, которое сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемых для разгрузки и хранения изделий военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, в порту Черноморск поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев привел интересные подробности. Было использовано около 15 ракет: 13 крылатых Х-59/69 и 2 противорадиолокационные Х-31П. Запуски шли в два этапа с бортов Су-34 и Су-57 при поддержке Су-35. В атаке также участвовали «Герани-2/3/4». Две Х-31П поразили цели в районе Дачного, а 5-6 крылатых ракет Х-59/69 ушли по портовой инфраструктуре Ильичёвска.

Со стороны “титанов неба” атаку отражали в спешке переброшенные в район Ильичёвска ЗРК NASAMS и IRIS-T. Возможно, в них и попали Х-31П, что и позволило довести налёт до логического завершения.

По линии самостийного мониторинга пришли данные об ударах ВС РФ сутками ранее. В целом лаг в один день в условиях цензуры Зе-гестапо/СБУ - это ни о чем.

Итак: в Днепропетровске и Каменском сразу минус три АЗС. Офис президента и кабмин незалежной вышли с антикризом, дескать, ВСУ и “мирняк” обслуживают около 5000 АЗС по стране. Однако в эту статистику включают объекты, которые не контролируются, - в Крыму и на Донбассе.

“Реальная картина совершенно другая: около 2500 заправок, из которых порядка 450 уже уничтожены. Это почти пятая часть всей сети”, - сообщают близкие к “Укрэнерго” телеграм-каналы.

Короче, подобные случаи уже складываются в системную картину, и скоро лошадь станет единственным средством передвижения, хотя еще неделю назад бандеровцы громко отметили топливной кризис в России.

“Рассерженный киевлянин” в этой связи пишет в соцсетях: “Славяне по обе стороны фронта стоят часами у заправок, а ближневосточный хлопец их Кривого Рога упивается от своей исключительности… По-приколу, видите ли, выбрали клоуна. Скоро еще хуже будет”.

С этим прогнозом полностью согласна французская Monde, которая пришла к выводу, что “Россия изменила тактику воздушных ударов, что привело к снижению эффективности украинской системы противовоздушной обороны”.

“Если раньше атаки распределялись во времени, то теперь основной целью стала перегрузка украинской системы ПВО за счет массированных залпов. В качестве примера издание приводит атаку 6 июля, когда из 68 ракет 19 были запущены в первые десять минут, чтобы максимально быстро исчерпать запас ракет-перехватчиков. Одновременно выросло и количество применяемых беспилотников”, - отмечает Monde.

На этом фоне, пишет французская газета, меняется и повседневная жизнь Киева. Во время воздушных тревог тысячи жителей заранее спускаются в метро и укрытия. В столичном метрополитене находят временный приют около 52 тысяч человек, а многие проводят ночи в автомобилях или подвалах, отслеживая сообщения мониторинговых ТГ-каналов о пусках ракет и взлете российской стратегической авиации.