Грэм* умер, но дело его живет: что изменит смерть главного русофоба Америки

Если верна формула «о мертвых либо хорошо, либо ничего», то смерть признанного в нашей стране террористом и экстремистом американского сенатора Линдси Грэма* (признан в РФ террорисиом и экстремистом) должна быть встречена в нашей стране оглушительным молчанием. Но политическая журналистика так не работает – и у неё на это есть «мандат» от автора того самого знаменитого афоризма про мертвых.

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Если верить жившему в третьем веке до нашей эры древнегреческому историку Диогену Лаэртскому, то в оригинале фраза поэта Хилона из Спарты звучала в шестом веке до нашей эры так: «О мертвых либо хорошо, либо ничего кроме правды». Итак, правда о сенаторе Грэме*. Казалось бы, она лежит на поверхности. Покойный был американским русофобом номер один, главным организатором и вдохновителем антироссийских политических кампаний, одержимым политиком, который всюду и под любым предлогом пытался «вставить свои пять копеек» (или в данном случае 500% - такой пошлиной Грэм мечтал наказать покупателей энергоносителей из РФ).

Но в случае с Линдси Грэмом* известная теория про личности в истории, на мой взгляд, либо не работает совсем, либо работает с большим скрипом. Родоначальники русофобских настроений в США действительно были личностями, которые в значительной мере повлияли на историю. В 1885-86 американский журналист и исследователь Джордж Кеннан (дальний родственник еще не родившегося на тот момент знаменитого дипломата Джорджа Кеннана) совершил путешествие по глухим уголкам Российской империи и близко сошелся там с ссыльными революционерами.

Следующие двадцать лет своей жизни Кеннан посвятил антироссийской пропаганде и популяризации идеи грядущей русской революции в США. Считается, что общее количество посетителей его лекций антироссийской направленности составило в 1890-ых годах около миллиона человек. До того, как Кеннан затеял свой «крестовой поход», Россия не входила в «хит-парад» самых непопулярных иностранных государств в Америке. Но благодаря его усилиям Российская империя получила «постоянную прописку» на его вершине.

Не менее влиятельным и значимым русофобом был живший в то же самое время что и Кеннан сказочно богатый американский банкир Джейкоб Шифф. В апреле 1904 года, руководствуясь прежде всего идеологическими соображениями, Шифф одолжил японскому императору примерно половину средств, в которых он нуждался для ведения эффективной боевых действий против России. Кто знает, как бы окончилась русско-японская война, если бы не этот «золотой дождь».

В силу понятных причин в нашей стране это не очень известно: победить империю Николая II японскому императору Муцухито удалось просто с неимоверным трудом. В какие-то моменты все висело на волоске: события с легкостью могли пойти совсем по иному, крайне неприятному для японцев сценарию. Завершаю историческую часть своего текста общим выводом: Кеннан и Шифф были настоящими «глыбами», отцами-основателями американской русофобии.

Но вот в последние десятилетия (или даже в последние лет сто) главные американские русофобы – это, скорее, люди-функции, которые перехватывают друг у друга «переходящее знамя» активного и яростного неприятия российского государства. Например, до того, как мы все узнали о существовании Линдси Грэма*, мы все были в курсе существования его друга и коллеги по сенату Джона Маккейна. Этот скончавшийся в 2018 году экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии был пламенным сторонником чеченских сепаратистов и слегка комическим персонажем.

Однажды у Маккейна появилась «гениальная идея» опубликовать антипутинский текст собственного сочинения во «флагмане коммунистической пропаганды» газете «Правда». Но он перепутал СМИ (а также исторические эпохи) и опубликовал его на каком-то совершенно не связанным с коммунистами одноименном российском сайте. А до Маккейна (и частично одновременно с Маккейном) в сенате был такой деятель как Джесси Хелмс – деятель, который еще в идиллическом для российско-американских отношений в 2001 году агрессивно требовал исключить нашу страну из «большой восьмерки».

В США сделали важное заявление о России после смерти Грэма*

А до Хелмса в сенате был такой Генри Джексон – тот самый из «поправки Джексона-Вэника». На этом, я думаю, в перечне предшественников Линдси Грэма* в списке «королей» американской русофобии можно смело ставить точку. Свою мысль, как мне представляется, я уже доказал. Если «свято место пусто не бывает», то место, которое «не свято» - тем более. Сенатор Грэм умер. Но его дело живет и будет жить – вне зависимости от того, насколько нам это не нравится.

* признан в РФ террористом и экстремистом