Лидеры НАТО удивлены подарком президента Турции в виде оружия после закончившегося на днях саммита альянса. Реджеп Тайип Эрдоган подарил своим гостям в Анкаре револьверы с гравировкой и патронами, что вызвало опасения по поводу безопасности натовских главарей.

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Что мировым лидерам делать с пистолетом и шестью патронами? Это была головоломка, с которой столкнулись лидеры НАТО после того, как президент Турции подарил каждому из них по револьверу после саммита в Анкаре, пишет Agence France-Presse.

Британский премьер-лузер Кир Стармер был первым, кто упомянул о весьма необычном подарке, который Реджеп Тайип Эрдоган преподнес своим гостям. На обратном пути из Анкары, где лидеры НАТО собирались в течение двух дней, премьер-министр Великобритании сказал, что он и другие получили револьверы с выгравированными на них именами.

Рядом с пистолетом в красной коробке, окаймленной черным, лежали шесть боевых патронов и записка, освобождающая оружие от экспортного контроля, отмечает Agence France-Presse.

По словам нескольких официальных лиц из разных государств - членов Североатлантического союза, это был, мягко говоря, неожиданный подарок, который вызвал несколько “безумных” сцен среди служб безопасности различных делегаций.

“Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер ”Магнум" с патронами, на которых выгравировано мое имя", - заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в понедельник.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер “узнал о точном характере подарка” только после приземления в Бельгии.

“Премьер-министр был удивлен и немедленно передал его полиции аэропорта, чтобы его поместили в надежный сейф, и вопрос был решен в соответствии с соответствующими процедурами”, - сказал чиновник в четверг.

Команда безопасности Де Вевера также занималась передачей револьверов руководителям ЕС, базирующимся в Брюсселе, Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште, несмотря на все проблемы, связанные с безопасностью и протоколом.

Немка Фон дер Ляйен “выразила свою благодарность” Эрдогану за подарок, сообщил ее пресс-секретарь, добавив, что он будет списан и передан в дар военному музею.

Револьвер, подаренный польскому президенту Каролю Навроцкому, также был доставлен в целости и сохранности, но с соблюдением необходимых мер предосторожности, ведь предыдущий инцидент все еще свеж в памяти каждого.

В декабре 2022 года начальник полиции Польши привез с Украины противотанковый гранатомет, который он получил в подарок. Устройство взорвалось в его кабинете, слегка ранив его и причинив значительный ущерб штаб-квартире полиции в Варшаве, напоминает Agence France-Presse.

На этот раз “совершенно очевидно, что никто не собирается стрелять из него”, - сказал помощник Навроцкого местной радиостанции.

Несколько револьверов, в том числе принадлежащие Стармеру, рейхсканцлеру Германии Фридриху Мерцу и премьер-министру Нидерландов Робу Йеттену, на данный момент остаются в турецкой столице. От греха, видать, подальше.

В зависимости от действующих законов, перевозка огнестрельного оружия часто бывает далеко не простой, особенно если оно полностью исправно.

Премьер-министр Канады Марк Карни взял с собой револьвер, но оставил боеприпасы в Турции, сообщили канадские официальные лица. Они не объяснили, почему.

Оружие, переданное премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону, “должно быть перевезено в Швецию в соответствии со всеми применимыми процедурами”, говорится в заявлении его команды.

Помимо проблем с логистикой, подарок также озадачил несколько делегаций, присутствовавших на саммите, который был посвящен Украине, Ирану и отношениям с президентом США Дональдом Трампом.

Вопрос, который задавали снова и снова: зачем такой подарок? Хотя главы государств очень часто обмениваются различными подарками во время встреч или саммитов, такие обмены редко требуют подобных мер предосторожности, заключает Agence France-Presse.