Нидерланды официально остановили поставки оружия Киеву, заявив о пределе возможностей. Вслед за ними о пересмотре решений заговорили в Риме, Варшаве и Софии. Разбираемся, почему европейские страны одна за другой сворачивают помощь, и что это значит для дальнейшего хода событий.

«Мы больше не тянем»: история одного поражения в тылу

Нидерланды стали очередным звеном в цепи разочарований для киевского руководства. Министр обороны страны Дилан Йешильгёз-Зегериус предельно четко обозначила позицию: арсеналы пусты, а финансы не бездонны. Голландцы первыми из крупных доноров публично признали тот факт, что бесконечная подпитка чужого конфликта легла на плечи налогоплательщиков непосильным грузом.

Однако эта новость - лишь верхушка айсберга. Если посмотреть на карту Европы, становится очевидно: список «уставших» стремительно растет. Еще в июне Италия на уровне блока НАТО заблокировала выделение свежих кредитных траншей.

Рим не просто вышел из программы закупок американских вооружений для украинских формирований - он фактически сказал твердое «нет» дальнейшему втягиванию своей экономики в этот процесс.

Зимой о сокращении вдвое финансовых вливаний предупредила Дания. На днях к хору голосов присоединилась Польша, которая на фоне внутреннего скандала вокруг исторических вопросов пригрозила приостановить все виды поддержки. Болгария также объявила о прекращении военных отгрузок в конце июня.

Перед нами вырисовывается устойчивая тенденция. Те, кто еще вчера соревновался в щедрости, сегодня ищут предлоги, чтобы выйти из игры. Вопрос лишь в том, случайность это или закономерность.

«Европа не является монолитным объединением, где у всех примерно сопоставимые доходы и одинаковые проблемы, - объясняет политолог Сергей Карнаухов. - Внутренний состав очень пестрый, у каждой страны - свои приоритеты и возможности. Но евробюрократы и руководство НАТО игнорируют эту разницу потенциалов. Вопреки здравому смыслу, они требуют весомого вклада в боеспособность альянса и украинских боевиков от каждого европейского государства».

Для государств без крепкого индустриального фундамента такая нагрузка губительна. Энергетический кризис ударил по ним больнее всего. Деиндустриализация уничтожает рабочие места. Уровень жизни падает, а поток мигрантов только добавляет напряженности в обществе. В таких условиях тратить последние резервы на поддержку военных действий за тысячи километров - политическое самоубийство.

Итальянский сценарий и британские игры

Наиболее показателен пример Италии. Эта страна уже много лет балансирует на грани рецессии. Госдолг зашкаливает, а экономика задыхается от конкуренции с азиатскими производителями. Участие в гонке вооружений для Рима - это не патриотизм, а медленное удушье собственной промышленности.

Политолог обращает внимание на парадокс: пока одни страны «сходят с дистанции», другие, напротив, наращивают обороты. Франция, Германия и Великобритания в авангарде милитаризации. Они выделяют колоссальные средства на перевооружение своих армий, готовясь к возможному противостоянию с Россией в следующем десятилетии.

Лидеры ЕС не скрывают этих планов. Они говорят о войне на рубеже 2030-х годов открыто, как о свершившемся факте. Это означает, что остановка помощи со стороны «второстепенных» игроков не меняет главного курса. Ядро Евросоюза продолжает раскачивать военную машину, просто теперь они будут делать это за свой счет, без оглядки на беднеющих соседей.

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Тяжесть ноши: кому помощь стала не по карману

Проблема не только в политической воле, но и в физическом истощении арсеналов. Запасы старой советской техники у восточноевропейских стран давно исчерпаны. Стандарты НАТО требуют дорогостоящего производства новых снарядов, которое Европа не может наладить в нужном объеме.

Для таких стран, как Болгария или Польша, ситуация усугубляется внутренними разногласиями и протестами фермеров. Люди на улицах требуют внимания к своим нуждам, а не к чужим войнам. Политики начинают прислушиваться к электорату, потому что терять власть из-за симпатий к Киеву никто не желает.

Эксперт напоминает: именно непомерные требования Брюсселя в свое время стали одной из причин выхода Великобритании из союза. Сегодня та же участь может ждать и Германию, если экономика страны продолжит разрушаться под гнетом внешних обязательств. Мы можем стать свидетелями нового явления - «Dexit», который еще несколько лет назад казался фантастикой.

Расстановка сил: периферия сдает, центр крепчает

Итак, паника в рядах союзников действительно есть, но она носит локальный характер. Те страны, которые оказались на обочине европейской политики, вынуждены экономить. Их уход с поля боя (в финансовом смысле) выглядит болезненно для Киева, но не фатально.

Основные доноры - США и «большая тройка» Европы - продолжают накачку ресурсами. Они создают новые оборонные фонды и заключают долгосрочные контракты с военными заводами. Для них это способ перезапустить свою промышленность, решить проблему безработицы и одновременно ослабить геополитического противника.

Поэтому выводы о скором крахе всей системы поддержки преждевременны. Да, «малые» страны выходят из игры, показывая пример остальным. Но те, кто определяет мировую повестку, только наращивают обороты. Российским аналитикам важно понимать: европейский «закат» в поддержке Украины может оказаться временным явлением, пока их собственные заводы не заработают на полную мощность.

Текущая ситуация, по словам Карнаухова, напоминает марафон, где слабые бегуны сошли с трассы, а лидеры только прибавили ходу. Для Украины это означает сокращение объема поставок от второстепенных партнеров, но основные каналы вооружений из Германии и Франции пока остаются открытыми.

Тем не менее, сигнал тревоги для киевского режима звучит отчетливо. Единство западного лагеря дает трещину. Внутри Евросоюза зреет раскол между «старой гвардией» и беднеющей периферией. И если экономический кризис в Европе усугубится, примеру Нидерландов могут последовать и более крупные игроки.