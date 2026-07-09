«Тефлоновый Марк и курьезы Трампа»: Почему Россию не впечатлил саммит НАТО

Трамп заявил, что у него нет сроков окончания конфликта на Украине, перепутал Путина с Зеленским, а Японию с Ираном, при этом переданную Киеву «крутую» лицензию на Patriot российские эксперты сочли «подачкой», которая не изменит ход СВО.

Главным героем прошедшего в Анкаре саммита НАТО стал президент США Дональд Трамп, много говоривший о российско-украинском конфликте и перепутавший лидеров двух стран. При этом в итоговой декларации альянса Россию назвали «долгосрочной угрозой».

ТРАМП В АНКАРЕ: «СЛОЖНЫЕ ЛИЧНОСТИ И PATRIOT»

Прибытие на саммит НАТО Дональда Трампа пугало европейцев на фоне обещаний главы Белого дома чуть ли не порвать с альянсом, страны которого отказались поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном. Критика союзников из уст президента США прозвучала, но ничего судьбоносного не произошло. Трамп, в частности, вновь заявил о претензиях на Гренландию.

Касаясь российско-украинского противостояния, глава Белого дома по традиции заявил о «большом прогрессе», но на этот раз не стал озвучивать сроки завершения конфликта.

«Мы уладили множество войн, и эта, как я думал, будет самой легкой. Но Путин — сложная личность, и этот парень (Зеленский – прим. НСН) — сложная личность. Это не самое простое, не самая легкая вещь. Это требует больших обязательств (…) Нет, у меня нет крайнего срока (окончания конфликта – прим. НСН). Нельзя устанавливать крайний срок, понимаете, слишком многое происходит», - пояснил Трамп.

Президент США заверил, что у него «очень хорошие» отношения с Путиным, с которым он общается больше, чем с Зеленским. При этом он в стиле своего предшественника Джо Байдена, которого прозвали «сонным Джо», перепутал лидеров России и Украины.

Он спросил у журналистов, есть ли у них вопросы «к мистеру Путину», показывая на Зеленского. Когда Трампа поправили, он улыбнулся и переобулся, уточнив, что хотел спросить, есть ли у собравшихся «вопросы к Путину, а не к Зеленскому». Другим курьезом саммита стала оговорка Трампа о том, что «наш авианосец» атаковала «Исламская Республика Япония».

Продолжай развивать российско-украинскую тему, Трамп заявил, что атаки Киевом российских НПЗ являются «эскалацией». Он также сообщил о возможном «закрытии неба» над Украиной в случае нового конфликта в рамках гарантий ее безопасности, а также порадовал Киев лицензией на производство ракет-перехватчиков Patriot.

«Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем», - сказал Трамп на встрече с Зеленским.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал в этой связи НСН, что лицензия на производство Patriot не поможет Киеву повлиять на ход СВО.

«Я не думаю, что Трамп даст ему новые технологии. Американцы бережно держат в секрете то, что приносит им прибыль, поэтому вряд ли их отдадут Украине. Скорее всего, Зеленскому предложат обыкновенные ракеты. (…) То, что мы применяем сегодня — “Кинжал”, “Циркон” — Patriot не остановит ввиду своих технических характеристик. К тому же, лицензионное производство — это долго», — отметил Матвийчук.

По его мнению, «Трамп просто сделал подачку, чтобы Зеленский ему не надоедал».

ТЕФЛОНОВЫЙ МАРК: «МЫ НИ НА КОГО НЕ НАПАДАЕМ»

В итоговой декларации НАТО по итогам проходившего 7-8 июля саммита в Турции Россию назвали «долгосрочной угрозой» евроатлантическому сообществу, а Украине пообещали дополнительную поддержку и вооружение.

«Мое послание заключается в том, что этот альянс, объединяющий 1 миллиард человек, живущих в Европе, в Канаде и в Соединенных Штатах, будет защищать каждый дюйм нашей территории. Вы не сможете победить НАТО. (…) Так что не шутите с нами, не играйте с нами», — сказал генсек НАТО Марк Рютте в этой связи.

При этом он заверил, что НАТО действует исключительно в оборонительных целях и «мы никогда ни на кого не нападем». И тут же добавил, что последние удары США по Ирану были необходимыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала по итогам саммита НАТО, что Рютте не смог сделать его «эпохальным».

«Как ни пытался генеральный секретарь Североатлантического блока Рютте представить его «эпохальным» в истории альянса, ничего из этого не вышло. «Тефлоновому Марку», как называют генсека, не пригодились его коммивояжерские навыки, чтобы сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО. В особенности, умиротворить президента США Трампа, дабы тот не потерял интерес к участию в обеспечении безопасности Европы и не форсировал выведение с континента американских сил и средств», - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

По ее мнению, Трампа не убедили «креативная бухгалтерия» Рютте и «жонглирование цифрами», на фоне чего «американцы не скрывают своего разочарования в Североатлантическом блоке».

Президент США заявлял в Анкаре 8 июля, что собирается пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Задайте нам вопрос для Путина, потому что я буду с ним разговаривать сегодня. Он хочет положить конец войне», - сказал Трамп журналистам во время встречи с Зеленским на полях саммита.

На момент выхода материала информации о содержании и самом факте беседы лидеров России и США так и не появилось.