Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Нигер. Для чего эта поездка?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился с рабочим визитом в Нигер. Сюда он прибыл из Эфиопии в рамках африканского турне. Несмотря на то, что глава российского внешнеполитического ведомства объехал почти всю Африку за все годы, что руководит дипломатическим ведомством, тут он еще не бывал. По такому случаю в аэропорт встречать высокого гостя приехали Бакари Яу Сангаре, Абдулай Диоп и Карамок Жан-Мари Траоре - главы МИД Нигера, Мали и Буркина-Фасо, трех стран, входящих в Конференцию государств Сахеля.

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В столице Нигера Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел Россия-Конференция государств Сахеля. Это региональное объединение довольно молодо. Лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали договор о его создании всего два года назад - в июле 2024 года. Данный военно-политический союз ставит своей целью борьбу с исламистами, обеспечение общей обороны и развитие экономической интеграции при сохранении суверенитета каждого участника.

Россия активно поддерживает все три страны в их борьбе с терроризмом, поставляет современное вооружение, направляет инструкторов и развивает проекты в сферах энергетики, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, культуры и спорта. Москва рассматривает регион Сахеля как зону для взаимовыгодного сотрудничества.

В прошлом году в Москве уже состоялась встреча глав МИД РФ и Конфедерации государств Сахеля. Тогда Лавров приветствовал создание новой структуры, высоко оценив готовность трех стран проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и собственный потенциал. По его словам, создание этого альянса - яркий пример "второго пробуждения Африки".

В рамках новой встречи, которая пройдет сегодня в Ниамее, Лавров намерен провести двусторонние переговоры с каждым из коллег из Нигера, Мали и Буркина-Фасо.

Кроме того, Лаврова, как ожидается, примет президент Нигера Абдурахман Чиани.

Естественно, на встречах с руководством страны акцент будет сделан на двустороннем сотрудничестве. Дипотношения между нашими странами были установлены 1972 году, но в 1992-м, после распада СССР, Россия из-за сложной экономической ситуации была вынуждена приостановить работу ряда представительств, среди них было и посольство в Нигере. Свою работу оно возобновило только в конце 2025 года. Произошло это на фоне укрепления отношений России со странами африканского континента. Состоялись уже два саммита Россия-Африка, и сейчас идет подготовка к третьему.

Несмотря на отсутствие на протяжении более 30 лет посольств, отношения между Россией и Нигером сохранялись. Ниамей традиционно поддерживает российские внешнеполитические инициативы в международных организациях. Москва помогает Нигеру в вопросах безопасности, в противодействии угрозе терроризма, обеспечении внутренней стабильности, в решении вопросов социально-экономического развития.