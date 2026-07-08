Генсек Рютте объяснил трения между Трампом и его сателлитами по НАТО

Безо всякой охоты – и только из уважения к хозяину мероприятия, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану – прибывший на саммит НАТО в Анкару Дональд Трамп с налету, с повороту решил растормошить осиное гнездо своих европейских сателлитов-прихлебателей. Впрочем, тем плюй в глаза – все Божья роса.

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По прибытии в турецкую столицу недовольный Трамп повторил ранее слышанные угрозы вывести американские войска из Европы, а также повторил свое желание, чтобы США забрали наконец под свой контроль Гренландию у датчан.

Однако участников шабаша, привычным к постоянным сменам настроения у своего американского барина, это не слишком-то смутило.

Трамп "полностью привержен" НАТО, но у него есть "ожидания", сказал генсек альянса голландец Марк Рютте в интервью Sky News

Дональд Трамп "полностью привержен" НАТО, но он "ожидает", что члены военного альянса "сравняют свои расходы" с США, объяснял Марк Рютте в интервью Sky News на саммите в Анкаре причины расхождений американского лидера с прочими членами блока.

Редактор отдела безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс спросила генерального секретаря Североатлантического блока, считает ли он Трампа преданным членом НАТО и серьезно ли он относится к угрозе президента США вывести американские войска из Европы и захватить Гренландию.

"Он полностью предан", - не моргнув глазом ответствовал голландец Рютте. "Соединенные Штаты полностью привержены НАТО, но было и до сих пор в определенной степени остается одно ожидание".

Славящийся своим подхалимством по отношению к американскому боссу голландец продолжил: "Таким образом, обязательства, без сомнения, существуют еще и потому, что НАТО действует в интересах США, чтобы, например, не допустить появления атомных подводных лодок России у берегов Соединенных Штатов. Чтобы оставаться в безопасности, США нуждаются в безопасной Атлантике, Европе и Арктике. Таким образом, существует полная приверженность НАТО".

Но, по его словам, "ожидалось и остается ожиданием, что европейцы и канадцы сравняют свои расходы с расходами Соединенных Штатов".

Голландский генсек, подпустив липкую струю подхалимажа, добавил: "Хорошая новость заключается в том, и это большая победа на сегодняшний день - это потеря для Путина, это победа для президента Трампа - что европейцы и канадцы делают именно это".

Трамп, который относится к НАТО с презрением из-за его чрезмерной зависимости от военной мощи США для защиты Европы, неоднократно заявлял о том, что он рассматривает возможность выхода Вашингтона из альянса, напоминает по этому поводу Sky News.

В прошлом году все кряхтящие с натуги союзники по НАТО под давлением Вашингтона согласились увеличить расходы на основную оборону до 3,5% ВВП к 2035 году и потратить еще 1,5% ВВП на сферы безопасности.

По словам редактора отдела безопасности и обороны Sky News Деборы Хейнс, внутри альянса НАТО существуют "реальные трения и напряженные отношения".

Она проводила свой анализ после того, как спросила генерального секретаря НАТО Марка Рютте, по-прежнему ли Дональд Трамп является преданным членом альянса, на что он ответил: "Он полностью предан". Хейнс сказал, что Рютте "очевидно, должен сказать это" о приверженности Трампа, добавив, что "союзники надеются, что это так".

Но она добавила: "Это не умаляет того факта, что внутри альянса, который, как предполагается, должен быть единым в борьбе с внешними угрозами, в первую очередь, конечно, с Россией, существуют вполне реальные трения и напряженность".