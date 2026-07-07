Стало известно, какая ракета поставит точку в финальной битве СВО

Владимир Зеленский, пробравшийся на саммит НАТО в Анкаре, вновь заявил, что альянс должен принять Украину в НАТО, чтобы вместе сдерживать Россию. Еще он повторил свою теорию о «воздушной войне», в которой Украина, по его словам, выигрывает. Ранее эту идею он высказал в интервью британскому изданию Financial Times. Концепцию украинского гетьмана прокомментировал военный эксперт, бывший разведчик, полковник с боевым опытом Анатолий Матвийчук.

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Зеленский заявил, что исход противостояния с Россией будет определяться в воздушном пространстве. По его словам, конфликт вступает в новую фазу, где территориальные приобретения отходят на второй план.

«В нашем противостоянии куда меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы вышли на воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны», — цитирует Зеленского FT.

Просроченный подчеркнул, что динамика боевых действий меняется: при статичном положении на фронте и ограниченной активности на море именно беспилотная авиация и средства ПВО становятся определяющим фактором.

«Когда фронт в значительной степени статичен, а противник не может свободно действовать на море, остается только воздух», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что украинские силы, испытывая трудности на линии фронта, все чаще прибегают к ударам по гражданской инфраструктуре беспилотниками и ракетами.

Концепцию «воздушной войны» Зеленского прокомментировал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

— Анатолий Михайлович, Зеленский заявил, что теперь исход конфликта решит «битва в воздухе». Как защитить всю территорию страны?

- Это вопрос новой парадигмы. Мы десятилетиями жили в уверенности, что ПВО прикрывает только ключевые объекты. Сейчас эта парадигма сломана. Дроны и дальнобойные ракеты противника, как та же британская ракета FP-5 «Фламинго», способны бить на 3000 км, за Урал. Защита должна стать тотальной. И здесь речь не только о государственных системах ПВО.

Посмотрите на Израиль — у них система ПВО заточена под защиту всей страны. Другое дело, что размеры России и Израиля не сопоставимы. Нам нужно перенять модель IT-безопасности: каждая компания, каждый завод теперь сам должен думать о защите — ставить сетки, продумывать пассивную защиту. Армия не может накрыть «колпаком» всю Россию.

— На что противник делает ставку в этой воздушной войне? Что они могут применить против нас?

- Главное оружие Запада сейчас — это информационное превосходство и «умные» технологии. У нас, к сожалению, острая нехватка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Противник же получает от НАТО данные целеуказания в реальном времени. Это позволяет им видеть наши самолеты и пуски ракет на дальних подступах.

Наши пилоты действуют по шаблонам, что позволяет ВСУ предугадывать наши действия. Кроме того, появляются такие инструменты, как технологии Palantir — это искусственный интеллект для планирования ударов. По сути, Украина превращается в полигон для цифровых экспериментов Пентагона и НАТО. Это меняет характер войны: побеждает не тот, у кого больше ракет, а тот, кто быстрее обрабатывает данные.

Раскрыта тактика Зеленского на саммите НАТО после потери Константиновки

— Россия испытывает «Буревестник» — ракету с ядерной энергоустановкой. Может ли это оружие стать ответом на угрозу с воздуха? Или это просто оружие возмездия?

- «Буревестник» — это, безусловно, прорыв и оружие будущего. Его ядерный двигатель дает практически бесконечную дальность и возможность лететь на сверхмалых высотах, огибая рельеф. Но это не столько оружие для «битвы в воздухе» в классическом понимании. Это инструмент стратегического сдерживания. С ним любые системы ПРО противника, даже перспективный «Золотой купол», становятся неэффективными — ракету невозможно перехватить на всей территории США или Европы. Так что да, это мощнейший аргумент, но он не отменяет необходимости решать текущие тактические задачи — сбивать те же дроны и «Фламинго» здесь и сейчас. Это вопрос «умной экономики войны»: старые бомбы с модулями планирования и новая логистика ПВО должны работать в связке с таким ядерным щитом.

— То есть победа, как сказал Зеленский, действительно решится в воздухе, но не так, как он думает?

- Именно так. В воздухе решается вопрос не только о том, кто кого собьет. Решается вопрос о том, чья промышленность и чья логистика выдержат. Воздушное пространство стало полем боя за экономику и тыл. Если мы не перестроим систему защиты инфраструктуры и не научимся противостоять западным технологиям разведки, любые, даже самые совершенные, ракеты не дадут нам нужного результата.