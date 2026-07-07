Выборы на Украине и взрыв в Монако: Зеленский ведет зачистку?

Валерий Залужный намерен идти в президенты Украины. Об этом он, мол, лично заявил Владимиру Зеленскому на конфиденциальной встрече в Киеве, сообщила "Украинская правда" ("УП") со ссылкой на источники с обеих сторон. При этом, по утверждению издания, Зеленский пытался отговорить экс-главкома, а ныне посла Украины в Великобритании от участия в выборах и предлагал любые должности, но получил отказ.

Публикация материала совпала с громким криминальным скандалом. В Монако было совершено покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева, которого называют теневым спонсором Залужного.

Означает ли инсайд "Украинской правды" неизбежность выборов и крах консенсуса вокруг Зеленского? Кто санкционировал удар по "кошельку" Залужного на Лазурном Берегу? И почему Лондон позволяет послу выступать против киевского наместника?

Украинская правда

Само название "Украинская правда" вызывает у меня улыбку, потому как правды там не больше, чем в остальной украинской пропаганде. "УП" — это проект гражданина Чехии и генерального директора украинской инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы, убежденного евроглобалиста и "ястреба" войны. Это тот самый рупор западных нарративов. А цель сейчас одна — эскалация и продолжение конфликта для нанесения максимального урона России.

Такой курс прямо противоречит любым разговорам о выборах. Чтобы провести их, скажем, этой осенью, подготовку необходимо начинать уже сейчас. Ничего подобного нет. Более того, Европа совершенно не настаивает на голосовании. Наоборот, западные страны запускают процессы по возвращению украинских мужчин призывного возраста на родину, активно урезая социальные пособия для беженцев. Сам Киев при этом лишь усиливает "бусификацию". Это все признаки того, что вероятность проведения выборов в этом году околонулевая.

Зачем же "Украинская правда", по сути, лепит из Зеленского человека, готового все же пойти на выборы? Хоть и, судя по всему, договорные. Во-первых, для ее читателей необходим образ "демократа", который рад бы, мол, переизбраться, да "Россия не дает". Во-вторых, они пытаются "продать" аудитории мнимый рост рейтинга Зеленского на фоне мифических успехов на фронте.

Сложно сказать, что именно они считают "успехами". Реальных побед у Вооруженных сил Украины нет. Продать эту ложь стало еще труднее после недавней потери Константиновки, которая, по признанию в том числе немецких СМИ, пала с шокирующей для Запада скоростью. Видимо, пропаганда пытается выдать за достижения циничные теракты. Например, недавний удар БПЛА по общежитию педагогического колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент, или атаки на пассажирские автобусы, в одном из которых ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В этот же ряд "успехов" записывают и налеты беспилотников на российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

Бессилие на фронте Киев пытается прикрыть подобными диверсиями — тем более это необходимо Зеленскому перед саммитом НАТО, который стартует сегодня в Анкаре.

Для изданий такого пошиба этого достаточно, чтобы нарисовать Зеленскому рейтинг в 33%. Цифра огромная, спекулятивная и взята буквально с потолка — в статье даже нет отсылки на источник. Но "продать" сказку о народной поддержке и демократических амбициях у них в очередной раз, видимо, получается.

Зеленский и Залужный

Личный конфликт этой парочки тянется еще с начала 2023 года. При этом Залужный до сих пор формально остается прямым подчиненным Зеленского. Разговоры о президентских амбициях генерала и посла ходят давно, да и он сам их особо не скрывает. Для бывшего кавээнщика это крайне неудобный конкурент. Залужный с большой долей вероятности обошел бы Зеленского если не в первом, то во втором туре гипотетических выборов.

Однако в предвыборную гонку экс-главком не спешит. Вести активную кампанию против человека с полномочиями действующего президента, будучи госслужащим, политически неверно. Тем более Залужный пока находится в Лондоне, а выборы все равно делают внутри Украины. Собственной партии у посла нет. Процесс находится в подвешенном состоянии и выжидает своего часа.

Конечно, финальное решение все равно будет за западными бенефициарами. Ситуацию можно сравнить с хозяином и двумя комнатными собаками. Они могут сколько угодно друг на друга лаять и драться, но при виде хозяина обе будут лизать ему руку. В роли хозяина сейчас выступает Лондон, и пока команды "фас" от него не звучало. Британские элиты еще не готовы сливать Зеленского и останавливать конфликт.

При всем этом такая встреча в Киеве действительно была. На ней, скорее всего, обсуждали отставку премьера Великобритании Кира Стармера и дальнейшие планы Лондона в новых обстоятельствах. Фигуранты сверили часы и разъехались. День "Х" для них еще не наступил. Пока это еще не конкуренты, а, по сути, начальник и подчиненный.

Конспирология и факты

То, что Зеленский не хотел бы видеть Залужного конкурентом, — это факт. У экс-главкома высокий рейтинг и минимальный антирейтинг — а именно это обычно решает исход выборов. Он понимает, что Залужного поддерживает Лондон и в целом западные элиты видят в нем прямую альтернативу. Это, безусловно, давит на главу киевского режима, и Банковая лихорадочно ищет способы выживания. Если псевдооппозицию они давно подавили — например, Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) сидит на коротком поводке из-за санкций и уголовных дел, то с Залужным и главой офиса президента Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) все сложнее. Популярного Буданова подтянули поближе — главой офиса стал в январе 2026 года. Насколько этот инструмент рабочий, пока непонятно, а вот рычагов против Залужного почти нет.

После недавнего покушения в Монако на украинского олигарха Ермолаева в СМИ появилась версия, что тот спонсировал политические амбиции генерала. Цепочка событий выглядит так: Зеленский требует от Залужного отказаться от выборов, получает "нет", после чего Банковая взрывает спонсора. Неплохой сюжет для криминального боевика.

Для меня то, что за взрывом на Лазурном Берегу стоит Киев, — очевидно. Режим на Украине давно использует террористические методы. Более того, под Киевом теперь нашли убитой женщину, которую европейские правоохранители подозревали в исполнении этого покушения в Монако, — концы прячут в воду стремительно. Кстати, сообщила эту новость вновь "Украинская правда". При этом уточняется, что убийство совершил задержанный сотрудник ГУР Минобороны.

Это далеко не первая атака Киева на одиозных лиц из околополитической тусовки. Ранее при схожих обстоятельствах в пригороде Мадрида был застрелен бывший заместитель главы администрации и советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. А в ноябре 2023 года от взрыва гранаты у себя дома под Киевом прямо в разгар конфликта Залужного с Зеленским погиб близкий друг и помощник главкома Геннадий Частяков.

Можно составить практически конспирологическую теорию. Сначала Залужный не хотел уходить с поста главнокомандующего ВСУ, и Зеленский ликвидировал его помощника. Теперь Залужный не хочет уходить из политики, и Банковая совершает покушение на его спонсора. Звучит эффектно, но, по моему мнению, уж слишком топорно.

Деньги под выборы Залужному найдут сразу, как только Лондон и Брюссель дадут отмашку на открытую кампанию. Генерала готов финансово поддержать тот же Порошенко и масса других "кошельков" (как внутри страны, так и за ее пределами). Всех на тот свет не отправишь, да и террор против крупного бизнеса может вызвать раздражение в Великобритании. При этом подобные акции не готовятся за один день, поводов припугнуть или все же убрать Ермолаева у Киева и так предостаточно — там давний коммерческий конфликт.

При этом на Банковой понимают: рычагов давления на Зеленского хватает. Одни "пленки Миндича" чего стоят. В рамках этого громкого коррупционного скандала в энергетике на обнародованных аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уже фигурирует все ближайшее окружение президента. В любой момент там может всплыть и голос самого Зеленского. Кураторы просто пока не дали команду спускать крючок.

Итог

Чтобы выжить и остаться главным фаворитом Запада, Зеленскому нужно немного: радовать "ястребов" войны и постоянно усиливать эскалацию. Именно с этим связаны его агрессивные выпады и провокации в сторону Белоруссии, а также атаки на гражданскую инфраструктуру и террористические акты в РФ. Тем временем фронт неумолимо движется, и явно не в пользу Киева.

Зеленский для Запада сейчас гораздо удобнее Залужного. Он более кровожаден и послушен. Генерал открыто называл провальный "контрнаступ-2023" плохой идеей и пытался беречь людей. Зеленский же готов бездумно вести войну до последнего украинца и не стесняется в методах. Такой исполнительностью он пытается выбить себе гарантии бессрочной поддержки и безбедную пенсию под крылом хозяев. Забегая наперед — у него это не выйдет, но он очень старается.

В этом контексте важно понимать и скрытую логику публикации "Украинской правды". Прозападное издание, давно воюющее с офисом президента, рисует Зеленскому дутые 33% вовсе не из любви к нему. Это изящная политическая ловушка. Легализуя в инфополе саму тему осенних выборов, медиа глобалистов готовит почву для смены власти. Показывая якобы "высокий" старт Зеленского, они тут же выкатывают закрытую социологию, где Залужный во втором туре все равно громит его.

Этим ходом Банковую лишают ее главного козыря. Окружение Зеленского больше не сможет обвинить сторонников выборов в "работе на Кремль", ведь тему качает ультрапатриотический рупор. Пока кураторы через "УП" разыгрывают эту многоходовку, в офисе президента нарастает паника. Крах Зеленского и неизбежную смену западных фаворитов мы увидим позднее.