Корыстная любовь Пашиняна: что стоит за визитом армянского премьера в Екатеринбург

Первый после переизбрания визит премьера Армении Никола Пашиняна в РФ проходит на фоне новых репрессий против армянской оппозиции. 6 июля Пашинян прибыл в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром-2026» и встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным. Но перед этим он успел распорядиться о закрытии компаний Гагика Царукяна - главы оппозиционной партии «Процветающая Армения». В его доме с утра идут обыски. «Пашинян решил взять в заложники Царукяна для торгов с РФ» - пишут местные паблики.

© Московский Комсомолец

О том, что в утро своего визита в Екатеринбург Пашинян издал распоряжение о приостановке деятельности почти всех компаний концерна «Мульти Груп», собственником которого является Царукян, в том числе и завода «Араратцемент», сообщило армянское онлайн-издание «Ишханутюн» («Власть»). Ранее пресс-секретарь партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян проинформировала о проведении масштабных обысков в компаниях, входящих в концерн «Мульти Груп», а также в квартирах их директоров и в доме самого Царукяна. Как видно на распространенных в Сети видео, во дворе дома политика находятся люди в балаклавах. Следственный комитет республики подтвердил, что обыски одновременно проводятся более чем по 70 адресам, связанным с Царукяном и его компаниями. Это, в частности, цементный завод «Арарат», Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», ресторанный комплекс «Фараон», спортивный комплекс «Олимпаван» и т.д.

Напомним, что уголовное преследование Гагика Царукяна началось через два дня после завершения парламентских выборов - 9 июня, когда в отношении него возбудили дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Согласно первоначальным данным, партия «Процветающая Армения» преодолела 4% барьер, необходимый для попадания в парламент. Однако позже ЦИК скорректировал эту цифру. Согласно новым данным, партия получила 3,996% голосов. Царукян заявил, что его «обсчитали», потому что он не согласился на роль «карманной» оппозиции в парламенте. 4 июля Конституционный суд Армении окончательно утвердил итоги парламентских выборов 7 июня, не приняв во внимание доводы семи политических сил, которые требовали проведения нового голосования.

Атака на Царукяна в день визита Пашиняна в РФ, разумеется, не случайна. По мнению армянских аналитиков, так премьер надеется «улучшить свои переговорные позиции». Как это похоже на тактику Зеленского, правда? Тот ради «улучшения переговорных позиций» вторгался в Курскую область, атаковал российские города, автобусы с детьми и студенческие общежития. Этот города пока не бомбит, но заложников уже берет, видимо, рассчитывая продать их свободу подороже. Например, в обмен на открытие российского рынка для армянской продукции.

У Пашиняна сейчас большие проблемы. Накануне выборов он обещал армянским фермерам решить вопросы с поставками в РФ сразу после голосования. Он говорил, что ухудшение отношений с Москвой временное и как только его переизберут, они восстановятся. Однако этого не произошло. Российский рынок не открылся. Добиться встречи с Путиным Пашиняну так и не удалось, более того, президент РФ его даже не поздравил с победой. Пришлось добиваться встречи с премьером Мишустиным. Именно добиваться – Пашинян публично признался, что сам просил российского премьера о встрече. Да и вместо Москвы пришлось ехать в Екатеринбург.

Но и на этом унижения Пашиняна не закончились. Судя по опубликованному им в своих социальных сетях видео, в аэропорту Екатеринбурга армянского премьера встретили радушно - хлебом-солью. Однако встречал его заместитель главы Департамента государственного протокола МИД РФ.

«На дипломатическом языке это означает абсолютное, совершенно не прикрытое унижение». – так считает популярный армянский блогер Мика Бадалян.

Во второй половине дня премьеры России и Армении встретились на международной промышленной выставке «Иннопром», где Пашинян ранее выступил на пленарном заседании. Формально политкорректность соблюдена: Пашинян - премьер, и Мишустин – премьер. Но есть нюанс. В Армении в руках премьер-министра сосредоточена вся полнота исполнительной власти. Пашинян фактически – глава государства. А в России глава государства – президент. В былые времена он довольно часто встречался с Пашиняном. Но теперь не хочет почему-то.

Пашинян предстал перед столицей Урала в довольно ярком образе - с золотым галстуком и в такого же цвета шляпе. На лацкане пиджака у него традиционно красовался оранжевый значок, изображающий «реальную Армению» в международно-признанных границах. Учитывая синий цвет костюма, в наряде премьера можно было заподозрить какой-то намек. То ли на флаг соседней страны, то ли на «оранжевую революцию» (Ющенко носил такого же цвета галстуки). Перед вылетом в Екатеринбург глава армянского правительства выложил в соцсети видео, где он складывает из пальцев сердечко под песню «Красиво» Валерия Меладзе: «Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, красиво ты ушла из нее». Возможно, так он намекал на свою якобы неразделенную любовь к России и надеялся вызвать сочувствие. Однако корыстная любовь никаких симпатий не вызывает.