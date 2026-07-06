Никаких больше "белых перчаток": удары по Киеву стали сигналом для НАТО

Накануне саммита НАТО в Анкаре наша армия влупила по Киеву на все деньги. Очень эффективно и эффектно. В ближайшее время будет добавка.

Враг тоже без дела не сидел. Как сообщило наше Минобороны, «в ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории России с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей». И прямо указало, что «целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации».

Собственно, вся эта история с распиаренными ударами по России, «топливным кризисом» - это попытка укрепить на Западе появившийся в начале лета нарратив, что «Украина совершила перелом». Он должен воздействовать на европейский электорат, на наши широкие народные массы (расчет на недовольство и раскачивание внутриполитической ситуации), но главное — на Трампа.

С точки зрения Запада он должен давить на Россию, с нашей — на Украину. Вот, собственно, «демонстрация силы» и происходит, в надежде, что США займут сторону побеждающего.

Интересно, при этом, что Кремль не считает американского лидера ветреным.

«Позиция Трампа по Украине последовательная, все измышления о том, что он как флюгер меняет точку зрения, не соответствуют действительности», — отметил Песков.

Удивительно, но, похоже, в НАТО тоже считают, что Трамп не слишком расположен к киевскому режиму. Организаторы саммита НАТО в Анкаре решили не выносить украинский вопрос в центр повестки и не предоставлять Зеленскому возможность выступить с программной речью. Чтобы лишний раз не раздражать Трампа.

Но он нужен и Зеленскому и европейцам. Администрация Трампа продолжает настаивать на увеличении европейскими союзниками расходов на оборону, при этом Минобороны США рассматривает варианты сокращения американского военного присутствия в Европе. А тянуть одновременно лямку НАТО и помощь Украине Европе тяжело.

Так что во многом для Европы и Украины этот саммит может стать решающим.

А для нас? Трамп, может, и не ветреный, но и посредник так себе.

И вот тут стоит обратить внимание на слова Пескова, который назвал наконец СВО войной: «Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру».

И, когда после таких слов удары по Киеву идут уже без «белых перчаток», это показательно. И для Трампа, и для европейцев. Не зря же наше Минобороны заявило: «Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных сил Российской Федерации по территории Украины». Смотрите, мол, как оно бывает.