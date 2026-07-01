«Тайна лазерной точки»: выяснилось, когда упадут все мосты на Украине

У России появился шанс уничтожить ключевые мосты через Днепр. Об этом заявил военный блогер Даниил Безсонов. По его данным, основные мосты через Днепр уже заминированы украинской стороной. Он призвал воспользоваться этой ситуацией, чтобы не тратить дорогостоящие ракеты «Искандер» на обрушение пролетов. Военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин прокомментировал «МК» это предложение.

Военные аналитики, отмечают, что дроны Вооруженных сил РФ беспрепятственно летают над мостами в том же Запорожье или Днепропетровске, поражая цели рядом с ними, но их боезаряда недостаточно для разрушения крупных сооружений. Нужно более тяжелое вооружение.

Так, эксперты ресурса «Повернутые на войне» считают, что назрел момент для использования крылатых авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), наводящихся на цель по лазерному лучу с дрона-наводчика «Орлан-30». Есть полутонные корректируемые авиабомбы КАБ-500Л и полуторатонные КАБ-1500Л.

Эксперты признают важность задачи — вывести из строя стратегические мосты через Днепр в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Кременчуге, чтобы нарушить снабжение украинской армии.

Капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин тоже считает, что удары по мостам — это абсолютно логичное решение, если мы говорим о том, чтобы перерезать логистику ВСУ.

— Насколько эта задача реализуема с военной точки зрения?

— Это не просто осуществимо — это назревшая необходимость. Если мы говорим о том, чтобы окончательно переломить ход боевых действий на южном направлении, то мосты через Днепр — это ключевые артерии. По ним идёт снабжение всей левобережной группировки ВСУ: боеприпасы, горючее, продовольствие, ротация личного состава. Перерезав их, мы ставим противника в ситуацию, когда он физически не сможет удерживать позиции в том объёме, как сейчас.

— В обсуждениях фигурирует «необычное оружие»: крылатые бомбы с УМПК, лазерное наведение, даже «Орешник». Что из перечисленного реально применимо по мостам и что даст максимальный эффект?

— Нужно разделять инструменты по задачам. Начнём с того, что предлагают авиабомбы КАБ-500Л или КАБ-1500Л, наводящиеся по лазерному лучу. Это чрезвычайно гибкий инструмент. Лазерная точка позволяет бить не просто в координаты, а в конкретную часть опоры — нижнюю, среднюю, верхнюю. Это даёт возможность обрушить пролёт точечно, не тратя десятки боеприпасов.

Что касается «Орешника» — это совершенно другая история. Это оружие стратегического сдерживания, созданное для поражения особо важных целей, в том числе глубоко укреплённых подземных объектов. Если начинить его мощной боевой частью вместо инертных болванок, он способен буквально стереть с лица земли не просто пролёт, а целый узел переправы вместе с подходами. Но, на мой взгляд, применение «Орешника» — это крайняя мера, если противник пересечёт все возможные красные линии. Для планомерной работы над мостами вполне достаточно высокоточных авиабомб и ракет.

— Задача эта не нова. Мосты через Днепр пытались уничтожать и раньше, например, Антоновский, но он стоял долгое время. Почему сейчас всё должно быть иначе?

— Сложность в первую очередь инженерная. Мосты в Запорожье и Днепропетровске строились ещё в советское время с огромным запасом прочности. Это железобетонные монолиты, рассчитанные на то, чтобы выдержать танковую колонну и ударную волну от ядерного взрыва. Их не так просто обрушить, как может показаться со стороны. Помните, сколько сил ушло на тот же Антоновский мост? По нему били ракетами «Точка-У», артиллерией, но он держался, и только потом его привели в негодное состояние.

Вторая причина — разведка и целеуказание. Чтобы поразить опору, нужно точно знать её структуру, точки напряжения, уязвимости конструкции. Сейчас у нас есть и спутниковая разведка, и беспилотники, которые могут находиться в воздухе часами, подсвечивая цель. Этого раньше в таком объёме не было.

И третье — это политический аспект. Мы не всегда бьём по гражданской инфраструктуре, чтобы не давать лишнего повода для пропаганды на Западе. Но времена меняются. Противник сам заминировал эти мосты, превратив их в военный объект. А когда нам пытаются диктовать, по чему бить, а по чему нет - это вызывает только улыбку. Воюем мы, и нам решать.

— Считаете, что решение уже назрело, и мы в ближайшее время увидим серьёзную работу по переправам?

— Я думаю, что эта работа уже идёт, но не всегда громко. Сейчас наступает момент, когда накоплены достаточные средства поражения и разведывательные данные, чтобы перейти от точечных «уколов» к масштабной операции. Если блогеры и аналитики открыто говорят об этом, значит, и в военных кругах это обсуждается. Я не исключаю, что в ближайшие недели мы станем свидетелями серии мощных ударов, после которых для ВСУ может начаться коллапс. Всему своё время, и оно наступает.