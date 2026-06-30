Киев спровоцировал продвижение российских войск в ряде украинских регионов в ответ на вторжение ВСУ в Брянскую, Курскую области. А ещё украинский режим регулярно обстреливает беспилотниками российскую территорию в основном из приграничных районов. В ответ президент Владимир Путин дал распоряжение армии РФ о создании зоны безопасности – так называемой санитарной или буферной зоны.

Речь идёт о Сумской, Харьковской, Днепропетровской и небольшой части Николаевской областей Украины. Именно они являются главным раздражительным фактором для России. Поэтому там и развернуты боевые действия по оттеснению сил ВСУ, в том числе беспилотных, от границ РФ. Это не имеет никакого отношения к новым регионам России – ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон, жители которых добровольно проголосовали за вхождение в состав РФ. Они уже наши, с паспортами РФ, оккупированная киевским режимом часть земель подлежит освобождению.

– Речь не идёт об оккупации Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей, – рассказал «СП» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алёхин, который основал чат «Адекватный харьковчанин». – Мне, как уроженцу Харькова, проживающему в Белгороде, конечно бы хотелось скорейшего освобождения малой родины от украинских националистов. Но пока идёт речь о создании буферной зоны, чтобы пресечь удары по той же Белгородщине.

Такая же ситуация в Сумской области, там тоже создается буферная зона. И хотя до самих Сум осталось чуть больше 10 километров, президент Путин говорит, что видов на сами Сумы пока нет. Я и раньше говорил, что и штурм Харькова, Сум, а тем более Днепропетровска — это отдаленная перспектива. Но вот обложить и ликвидировать врага необходимо, сами дадут драпака.

Противника нужно отодвигать

Тем часом российские войска продвигаются на всех участках фронта, в том числе в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, тесня противника и продвигаясь шаг за шагом вперёд.

– Буферная зона в данном случае понятие относительное, – рассказал «СП» военный аналитик Владислав Шурыгин. – Это может быть и 50, и 100 километров, главное, чтобы с этой территории было невозможно вести обстрелы по российским городам. При дальности украинских ракет и БПЛА, которые Киев получает от Запада, тут в пору и на тысячу километров продвинуться. Это по решению высшего политического и военного руководства России.

В эпоху Советского Союза у нас была мощная буферная зона – страны Варшавского договора, в которые входили ГДР, Чехословакия, Польша, Венгрия, Болгария (ранее Румыния и Албания). Они сокращали подлётное время ракет НАТО до границ СССР, а советские воины из сил ВВС и ПВО, вместе с иностранными дружественными тогда коллегами были в готовности держать в безопасности небо как стран-союзников, так и своё собственное.

Сейчас нерв противостояния с НАТО через Украину обнажился до прямого выстрела. И, конечно, нам нужна буферная зона для собственной безопасности, пусть для начала на уровне БПЛА. Наша система ПВО, бесспорно, работает хорошо, но порой не так результативно, как хотелось бы. И здесь дистанция и подлётное время имеют значения. Бывает, что зенитчики не успевают среагировать на воздушную дистанцию налёта, особенно массированного. Противника нужно отодвигать подальше, тогда и эффективность наших ПВО повысится.

В любом случае, Украина земли буферной зоны потеряет.

«Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», — заявил в понедельник Путин.

О каких конкретно территориях идет речь, президент не уточнил, но Курская область граничит с Сумской, а Белгородская – с Харьковской, где в районе Купянска, Волчанска, Казачьей Лопани наши войска отодвигают противника от границы. В Сумской области под контролем ВС РФ находится примерно 150 кв. км.