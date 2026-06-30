Сын Жириновского назвал причину войны в Европе и призвал отрубить голову дракону

Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег впервые столь откровенно рассказал о семейных драмах, борьбе за отцовское наследство и тайных прогнозах политика, которые тот делал задолго до начала СВО. По словам Олега, после смерти отца его жизнь превратилась в череду судебных тяжб, а некогда крепкая семья распалась на глазах. Он также поделился воспоминаниями о том, каким Владимир Вольфович был в повседневной жизни, и объяснил, почему считает себя истинно русским человеком, несмотря на сложное семейное происхождение.

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«Наследие Жириновского — не только партия, но и война за квадратные метры»

Олег Жириновский признался, что сегодня его главная головная боль — это судьба дома в подмосковном поселке Дарьино, который был завещан ему отцом. По словам наследника, старший брат Игорь Лебедев, ныне проживающий за границей, оспаривает его права на недвижимость и даже продал часть прав стороннему лицу. Олег утверждает, что его «мурыжат» в судебных инстанциях, а справедливости добиться практически невозможно.

«Я написал письмо Владимиру Путину, потому что это крик души, а не пиар-ход. Если закон бессилен, пусть хотя бы народный суд рассудит», — заявил Олег.

Он подчеркнул, что в отличие от московской квартиры отца, где после его смерти «все снесли и вывезли реликвии», он сохраняет дом в Дарьино в нетронутом виде: ни одна картина не перевешена, ни одна вещь не сдвинута с места.

Особую боль наследнику доставляет исчезновение личных сейфов отца, в которых хранились наличные, часы и фамильные ценности. Олег утверждает, что знает, кто вскрывал хранилища, но предпочитает молчать, веря в небесное возмездие:

«Боженька всё видит, и справедливость восторжествует, пусть не в кабинетах, но в жизни».

«Отец говорил: 11 из 10 людей — негодяи. И он был прав»

Воспоминаниям о Владимире Вольфовиче Олег посвятил отдельный блок интервью. По его словам, политик был человеком сложным, вспыльчивым, но невероятно харизматичным.

«С утра мог накричать, а вечером звонил и мирился. Я понимал, какая на нем нагрузка», — делится сын.

Именно Жириновский-старший настоял на том, чтобы Олег окончил школу в 14 лет, университет в 16, а затем поступил в Дипломатическую академию и стал самым молодым сотрудником МИД.

«Так он осуществил свою детскую мечту — попасть на дипломатическую службу», — поясняет Олег.

Олег признается, что унаследовал от отца не только телосложение — они буквально одного размера, и ему идеально подходит любая вещь из гардероба родителя, — но и жизненный цинизм.

«Отец повторял: “Олег, 11 из 10 людей — негодяи”. Он имел в виду, что в каждом есть и свет, и тьма. Друзей у него было всего пятеро — со школы и армии, и это не те, кто сейчас кричит о “дружбе” с Жириновским. Он был нелюдим по-своему».

Сам Олег считает отца глубоко несчастным человеком, который посвятил себя двум женщинам — «матушке России и партии ЛДПР». При этом Владимир Вольфович мечтал о четвертом ребенке и просил сына подыскать молодую девушку, которая родила бы ему наследника, чтобы он мог «прочувствовать отцовство с чистого листа». Этому, однако, помешала занятость.

«Идти до Лондона: прогнозы Жириновского, которые пугают точностью»

Сам Олег Жириновский настаивает: называть отца провидцем — значит обесценивать его титанический труд. Владимир Вольфович не получал пророчества свыше, а выстраивал логические цепочки на основе непрерывного мониторинга мировой политики, экономики и истории.

«Он жил в потоке: читал, смотрел, слушал круглосуточно. Это его хобби и профессия», — отмечает сын.

По его словам, незадолго до госпитализации Владимир Вольфович неоднократно повторял одну и ту же мысль:

«Париж брали — ничего не изменилось, Берлин брали — тоже. Надо идти до Лондона, отрубить главную голову дракону, иначе мира в Европе не будет».

Также Олег впервые рассказал о забавном эпизоде из поездки в США: когда отцу предложили встретиться с неким Трампом, тот отказался, приняв будущего президента за рядового олигарха.

«Потом он часто жалел об этом», — добавил наследник.

Отвечая на вопрос о текущей политической обстановке, Олег занял жесткую патриотическую позицию:

«Сейчас в Европе к власти приходят люди — один хуже другого, словно из дурки. А у нас есть Путин, и я хочу, чтобы он оставался у власти еще долго. Он обеспечивает покой и сохраняет страну».

Олег также высказался о деятелях культуры, уехавших за границу после 24 февраля 2022 года, в том числе об Алле Пугачевой. По его мнению, возвращение возможно только для тех, кто «раскаялся и не переступал черту».

«Если хотят вернуться — пусть, но тогда пусть помогают стране здесь. Запрещать возвращаться на родину неправильно», — резюмировал он.

«Я — русский Жириновский, и никуда не уеду»

Олег подчеркивает, что, в отличие от старшего брата Игоря, он не покинул Россию и не собирается этого делать.

«Я люблю эту страну. Я русский, Жириновский. В России живут татары, осетины, украинцы, белорусы, но все мы русские по духу — за этой идеей и шел отец», — говорит он.

На вопрос о политических амбициях Олег ответил уклончиво:

«Предложения поступают, даже от федеральных партий. Но я не решил. Фамилия Жириновский в списках прибавила бы процентов 10 голосов, это факт. Но сначала я хочу выиграть суд за наследство, а потом посмотрим. Если страна позовет — я готов служить».

Мать Олега, с которой Владимир Вольфович разошелся еще в 90-х, сейчас тяжело больна: она ослепла на один глаз и живет скромной пенсией.

«Недавно она ездила в санаторий в плацкарте по путевке от мэрии. Она всегда была скромной, никогда не тревожила отца просьбами, не требовала денег», — с горечью отмечает Олег.

«Батя, спасибо за эту жизнь»

В финале интервью Олег Жириновский признался, что хотел бы сказать отцу, если бы тот был жив:

«Я часто предупреждал его о людях, которым он доверял. А теперь он смотрит на них с небес и видит, где они и как себя ведут. Я хочу сказать ему только одно: “Батя, спасибо за эту жизнь. Ничего другого я не могу добавить”».

Подводя итог, Олег еще раз подчеркнул, что не ищет славы или денег — он хочет справедливости и сохранения памяти о великом политике.