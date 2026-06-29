Вояж Лукашенко точно оказался успешен в одном: никто ничего не знает

Международный вояж президента Белоруссии Александра Лукашенко, начавшийся 26 июня в России, продолжился 29 июня встречей в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Из сообщений белорусской стороны следует, что помимо РФ и КНР Лукашенко посетит еще три страны в Восточной и Юго-восточной Азии. Страны не называются, а тональность сообщения создает впечатление, что вояж со всеми своими пунктами остановок был подготовлен заранее. Впрочем, это впечатление несколько скорректировал Си Цзиньпин, поинтересовавшийся у гостя, как передает БелТА, прилетел ли он в Пекин прямо из Минска.

Пока все зарубежные версии происходящего представляются откровенно спекулятивными и поверхностными, при этом даже те солидные СМИ, которые говорят о вояже, отмечают в основном хронологию событий и их контекст, но не более того. Аналитические инструменты пока оказываются не очень пригодны для определения сути события. Тем не менее, МК попытался выяснить, есть ли здесь хоть что-то, позволяющее строить версии или выводы, и обратился к политологу, первому вице-президенту Центра политических технологий Алексею Макаркину.

-Можно ли делать какие-то выводы относительно этого визита Лукашенко в Пекин на основании того, что известно?

-Пока нет. Никаких выводов пока делать не надо. Реально нет информации. И спекулировать о чём-то с учётом всех обстоятельств как-то очень трудно.

-Пока все цепляются только за некую фразу Си Цзиньпина о том, что Китай на стороне Белоруссии в деле сохранения суверенитета...

-Китай говорит такие обычные слова, это как Пифия в Дельфах в известной истории с Крезом. Вот так их можно понять.

-Помимо, собственно, фразы Си Цзиньпина все делают выводы на основании срочности организации этой поездки. Обычно в Китай так быстро не ездят.

-Рано говорить об этом. Не знаю.

-Там есть ещё некая деталь от белорусской стороны. Лукашенко поедет еще в три другие страны в Восточной и Юго-Восточной Азии. Если Лукашенко, предположим, объявится в Пхеньяне, можно ли тогда будет делать какие-то выводы?

-Непонятно, что это за страны и поэтому рано об этом говорить. Это может быть потом, через сколько-то лет, почитаем, возможно, в каких-нибудь мемуарах. Комментировать сейчас это невозможно.

-В общем, какая-то вещь в себе... Но не удивительно, информация о вояже Лукашенко была закрыта еще на стадии переговоров а «Валдае» и в ближайшее время может не появиться...

-Поэтому я и говорю, что всё это серьёзно и время комментировать не наступило. Заниматься спекуляциями, при том, что вопрос весьма серьёзный, я бы не стал.