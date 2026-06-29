НАТО объявило охоту на русские аэродромы. Автора гениальной идеи озолотят

Представьте: сидит где-то молодой инженер без особых перспектив быстрого обогащения в профессии, листает техническое задание и понимает — если его разработка сработает, он станет богаче на 250 тысяч евро. НАТО и Украина официально объявили конкурс, который в военных кругах уже называют самой нестандартной охотой на российскую авиацию из всех, что видел этот конфликт.

Не хватает оружия — дай денег умникам

Западные оборонные структуры пришли к неудобному признанию, которое стоило немалого самолюбия: то, чем сейчас воюют, попросту не работает так, как нужно.

В командовании трансформации НАТО заявили напрямую: существующие средства — артиллерия и беспилотники — демонстрируют ограниченную эффективность против хорошо защищённых объектов. Главная причина — мощные российские системы радиоэлектронной борьбы. Они глушат сигналы, и дроны теряются в воздухе, не долетая до цели.

Именно поэтому родилась идея — не идти в оборонные гиганты вроде Lockheed Martin, а бросить клич среди изобретателей-одиночек и небольших стартапов. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил логику организаторов предельно просто: нужны талантливые изобретатели, но не требующие тех огромных денег, которые запрашивает большая оборонка. Ищут гения за разумную цену — и это ключевой момент.

Что именно придумали организаторы

Командование НАТО по трансформации и Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию 23 июня 2026 года официально объявили конкурс с труднопроизносимым английским названием Persistent Airfield Denial — в переводе что-то вроде «Постоянное блокирование аэродромов противника». Призовой фонд — до 250 тысяч евро.

Задача — не просто нанести разовый удар по взлётной полосе. Речь идёт о том, чтобы вывести авиабазу из строя надолго, сделать невозможным взлёт и посадку боевых машин на длительный срок. В перечне целей значатся сами самолёты, взлётно-посадочные полосы, склады топлива и боеприпасов, а также наземная инфраструктура обеспечения полётов. Это как вывести из строя не одну шахматную фигуру, а уничтожить сразу всю доску.

Будущее оружие: рои, искусственный интеллект и никакого GPS

Требования к разработкам — впечатляющие, если не сказать фантастические. Система должна работать в условиях полного отсутствия GPS и под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года. Развёртывание — быстрое. Управление оператором — минимальное или полностью отсутствует. В идеале система должна быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и одновременно поражать несколько точек на аэродроме.

Если перевести с технического на человеческий: нужен рой беспилотников или барражирующих боеприпасов, который сам находит цели, сам летит к ним и сам решает, что уничтожать, — без какой-либо связи с оператором. Система, которую нельзя ни заглушить, ни сбить с курса.

На горизонте — дроны-камикадзе с ИИ внутри, роевые системы, способные атаковать десятки точек одновременно, и барражирующие боеприпасы, часами кружащие над целью в ожидании нужного момента. Оружие, о котором ещё несколько лет назад писали только в научной фантастике.

При этом организаторы поставили одно жёсткое условие, о котором говорят меньше всего: на внедрение выбранного решения должно уйти не более года. Слишком долго — сразу мимо финала.

Почему именно сейчас

Объяснение лежит на поверхности — и оно связано с событиями прошлого лета. В июне 2025 года Служба безопасности Украины провела операцию под кодовым названием «Паутина» — масштабный одновременный удар по нескольким российским авиабазам сразу. Украинские дроны отработали по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях, повредив несколько десятков самолётов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Успех был громкий. Но, как выяснилось, недостаточный.

Это и обнажило главную проблему — разовый удар не решает задачу. Нужна не одна атака, а постоянная, непрекращающаяся угроза, из-за которой ни один бомбардировщик не сможет чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу.

Кого зовут и что обещают

К участию приглашают производителей, стартапы и инженерные команды — в первую очередь украинских, но не исключительно. Никаких ограничений по «серьёзности» участников: хватит одной толковой идеи и хотя бы минимально работающего прототипа.

Приём предложений завершается 20 июля 2026 года. В августе организаторы отберут 10 финалистов, а в начале сентября в Варшаве пройдёт финальная демонстрация разработок. Именно там, скорее всего, станет понятно, удалось ли найти то самое оружие, которое изменит расклад в воздухе.

Примечательно, что официальные документы конкурса ни разу не упоминают Россию напрямую — всё написано в нейтральном духе «инновационных оборонных решений». Но военные эксперты единодушны: прицел совершенно конкретный.

Западные эксперты забили тревогу

Пока одни аплодируют инициативе, другие — в самом Западе — бьют в колокол. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен написал в своем аккаунте в соцсетях буквально следующее:

«Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу».

По словам учёного, европейская общественность даже не была уведомлена об этой программе — всё произошло кулуарно, без каких-либо публичных дискуссий. Российский военный эксперт Юрий Кнутов, в свою очередь, назвал конкурс прямой подготовкой к потенциальному столкновению НАТО с Россией. Оба сходятся в одном: ставки в этой игре куда выше, чем 250 тысяч евро призового фонда.

Москва уже готовится — и это видно со спутника

Россия, судя по всему, прекрасно понимает, что за всем этим стоит. Буквально на днях стало известно: спутниковые снимки компании Planet Labs, сделанные 20 июня 2026 года, зафиксировали масштабное строительство на авиабазе Энгельс в Саратовской области — там возводится не менее 17 крупных защитных ангаров. Их размеры соответствуют габаритам стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

По оценкам аналитиков, 17 укрытий смогут вместить до четверти всего российского парка стратегических бомбардировщиков — при общем числе около 70 машин. Долгое время эти самолёты десятилетиями стояли прямо на открытых стоянках — уязвимые и прекрасно видимые с орбиты. Теперь их начинают прятать. Американские военные эксперты уже назвали происходящее беспрецедентным событием для российских ВКС — такого не было даже в годы холодной войны.

Получается классическая гонка: одни изобретают способы уничтожить аэродром, другие — способ надёжно спрятать то, что там стоит.

Вместо итога: война изобретателей

История с конкурсом — маленькое, но очень наглядное отражение того, как меняется современная война. Больше не нужно быть гигантским оборонным концерном, чтобы создать оружие, способное изменить ход боевых действий. Достаточно одного инженера с нестандартным мышлением и правильной идеей.

Эксперты, впрочем, скептически оценивают шансы на быстрый успех: даже если гениальное решение найдётся, у Украины крайне ограниченные ресурсы для массового производства сложных технических систем.

250 тысяч евро — не такие большие деньги по меркам военной индустрии. Но если за эту сумму удастся найти технологию, которая будет держать российскую авиацию прикованной к земле, это окажется одной из самых выгодных сделок в истории современных войн.

Сентябрь в Варшаве покажет, нашёлся ли такой гений.