«Ни слова для прессы»: тайна переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

Два дня подряд в резиденции на Валдае проходили встречи президентов России и Белоруссии. Журналистов не пускали в зал переговоров, официальные заявления скупы, а пресс-секретари отделываются общими фразами. Что стоит за этой внезапной секретностью и почему лидеры Союзного государства закрылись от посторонних глаз? Об этом - в нашей статье.

За закрытыми дверями: что известно о встрече

26 и 27 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко находились в резиденции российского президента на Валдае. Подтверждение этому пришло из двух источников: сначала об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, а позже эти сведения подтвердил ее российский коллега Дмитрий Песков.

Песков: Путин и Лукашенко не будут делать заявлений по итогам встречи на Валдае

Представитель Кремля уточнил, что лидеры обсуждали повестку Союзного государства, экономические проекты, вопросы безопасности на границах и международную обстановку. Однако эти темы настолько общие, что они не объясняют главного - почему встреча проходит в таком плотном информационном вакууме.

Обычно визиты Лукашенко в Россию сопровождаются кадрами из аэропорта, рабочими рукопожатиями и хотя бы короткими заявлениями для прессы. На этот раз все иначе. Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев обратил внимание на нехарактерную для двух стран практику: от журналистов полностью скрыли не только содержание бесед, но и сам процесс переговоров.

«Даже «Пул Первого» не выложил ни одной фотографии, а уж он всегда за Лукашенко по пятам», - указал журналист в своем телеграм-канале.

Такое случается крайне редко, и это породило слухи о том, что в резиденции обсуждаются вопросы, не предназначенные для публичного освещения. В Кремле эти догадки не опровергли, но и не стали комментировать. Сложилась редкая ситуация: главы двух союзных государств ведут разговор без свидетелей, и даже официальные фотографы остались за порогом.

Что происходит на границе: контекст встречи

Чтобы понять, почему лидеры встретились именно сейчас, стоит взглянуть на карту. Последние две недели обстановка на белорусско-украинской границе накалялась с каждым днем. И хотя Минск не раз заявлял, что не собирается вступать в вооруженный конфликт, провокации следуют одна за другой.

17 июня беспилотник, запущенный с украинской стороны, атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая следовала в Геленджик. В результате пострадали шестеро детей и двое взрослых, одна из сопровождающих погибла. Москва и Минск возложили ответственность на Киев, однако украинская сторона отрицает свою причастность к инциденту.

Спустя два дня, 19 июня, Владимир Зеленский выдвинул Минску ультиматум: в течение недели убрать с границы ретрансляторы, которые, по версии Киева, используются для корректировки российских ударов по украинской территории. В противном случае украинский президент пообещал уничтожить эти объекты самостоятельно.

Александр Лукашенко ответил жестко, но сдержанно. Он заявил, что Белоруссия не будет втягиваться в конфликт ни военным, ни гражданским путем, и напомнил о недавней встрече с представителями Киева.

Тогда он прямо сказал им: если Зеленский рассчитывает разговаривать с Минском в ультимативной форме и надеется втянуть республику в войну, пусть понимает - качество боевых действий изменится мгновенно. Однако белорусский лидер подчеркнул, что позиция его страны миролюбива, но в любом случае Минск останется рядом с Москвой. Позже Зеленский объявил, что ретрансляторы на границе перестали работать. Так ли это на самом деле и существовали ли они вообще - официального подтверждения нет.

Сигнал с «Орешником»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru выразил обеспокоенность действиями Украины. По его словам, Киев последовательно пытается расширить зону конфликта за счет Белоруссии, и на эти провокации обязаны отреагировать все партнеры Минска по ОДКБ.

«Теперь планы есть, я так понимаю, и по Белоруссии. А мы как будем реагировать? Белоруссия - член ОДКБ, за нее должны вписаться и Казахстан, и Киргизия. А мы тем более - сам бог велел», - подчеркнул парламентарий.

Еще один важный эпизод, который мог стать поводом для переговоров, произошел в марте. Тогда Зеленский назвал развернутый в Белоруссии ракетный комплекс «Орешник» законной целью для НАТО. Лукашенко отреагировал незамедлительно и недвусмысленно.

Он заявил, что подобные заявления не заслуживают даже статуса информационного повода, назвав их глупостью. Однако предупредил: если к границам Белоруссии будут приближаться с территории Украины, Польши, Литвы или Латвии, ответ может быть жестким. При этом белорусский президент подчеркнул, что предпочитает решать все вопросы по-человечески - за столом переговоров, а не через силу.

Два дня без прессы, без фото, без развернутых заявлений. Российский и белорусский лидеры встретились в тот момент, когда южные границы Союзного государства оказались под серьезным давлением. Официально говорят о плановой повестке и экономике, но неофициально все указывает на то, что речь шла о безопасности, ответах на провокации и защите союзников.

Дальше - больше. Сегодня Лукашенко встречается в Пекине с Си Цзиньпином, что добавляет серии встреч еще большей загадочности и полновесности...