«Золотой купол» на песке: Хегсет лично зажег лазеры, но до небес еще далеко

На прошедшей неделе на ракетном полигоне сухопутных войск США в Уайт-Сэндс (Белые Пески), в штате Нью-Мексико, прошли испытания лазерного и микроволнового вооружения, предназначенного для перехвата дронов.

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Выдающимся это событие сделали два обстоятельства: во-первых, тестировавшиеся вооружения предназначены для оборонного мегапроекта Дональда Трампа «Золотой купол», и, во-вторых, если верить изданию Axios, такие испытания впервые лично посетило руководство Пентагона. То есть министр войны и один из его подчиненных.

"Первое испытание проекта "Золотой купол для Америки" прошло с полным успехом - и для меня было честью стать свидетелем этого лично", - написал в соцсети Х министр войны США Пит Хегсет. И уточнил: "С "Золотым куполом" Министерство войны будет защищать нашу родину мощнее, чем когда-либо прежде. "Золотой купол" реальный, мощный и находится на пути к цели".

Хегсет также заметил, что Трамп воплощает в жизнь идею президента Рейгана о Стратегической оборонной инициативе (СОИ). Однако, как напоминали в Москве, оба эти проекта, что из 80-х годов, что нынешний – разные воплощения одной и той же угрозы глобальной стабильности.

"Золотой купол" - многоуровневая система противоракетной и противовоздушной обороны, предназначенный для защиты территории США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.

О том, в какой части пути к цели находится проект, призванный обеспечить США безусловное стратегическое превосходство, «МК» спросил у военного аналитика, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.

- Произошло преодоление какого-то знакового рубежа? Или это просто как бы отчёт об освоении бюджета?

- Ну, если бы это произошёл натурный эксперимент в космосе с боевой платформы, которая бы перехватила боеголовки учебной межконтинентальной баллистической ракеты, мы могли бы говорить о том, что это произошло реальное испытание. Всего этого не было. Поэтому это или компьютерное моделирование, либо какие-то испытания в наземных условиях, что не может соответствовать реальным условиям боевого применения.

Так что я полагаю, это не более чем попытка демонстрации успеха для выбивания по максимуму бюджета из Конгресса на эту программу.

- Американцы сказали, что были наземные испытания, якобы были задействованы лазеры и что-то микроволновое. А можно как-то оценить, этот этап проекта на сколь дальней стадии от финиша?

- Я думаю, десятки лет.

- В ближайшей перспективе насколько возможно присоединение к этому проекту европейцев, если даже не как партнёров, то хотя бы в качестве потребителей?

- Это исключено.

- То есть и в перспективе программа чисто американская?

- Да. Причём программа с реализацией, может быть, за горизонтом 25—30 лет. Поэтому ещё сменится пять или шесть Трампов. Или кто там будет вместо него. Так что пока это не более чем надувание щек.