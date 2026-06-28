Киев не скоро оправится: Что именно уничтожили российские ракеты в Дарницком районе

Российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по целям на территории Украины в ночь на 28 июня. Основной акцент был сделан на объекты в Киеве, а также на топливную инфраструктуру в ряде областей. Официальных комментариев от Министерства обороны Российской Федерации на данный момент не поступало, однако украинские источники и мониторинговые каналы приводят подробные сводки о произошедшем.

Согласно заявлению Воздушных сил Украины, Россия применила по целям на Украине две гиперзвуковые ракеты «Циркон», шесть баллистических ракет «Искандер-М» и 142 ударных беспилотных летательных аппарата различных моделей, включая «Герани», реактивные модификации, а также «Герберы» и «Италмасы».

Утром 28 июня атаки продолжились. Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении реактивных беспилотников к Киеву со стороны Чернигова и Чернобыля, а также о ракете, движущейся в направлении Запорожья.

Точный характер пораженных целей пока остается неизвестным. Блогер AMK Mapping высказывает предположение, что одной из целей мог стать завод промышленного оборудования «АБ Технолоджис», расположенный в Киеве. При этом в канале «Герань цветущая» лаконично отметили: «В Киеве после ночного удара минус четыре АЗС и пара зданий».

Помимо Киева, удары наносились по объектам топливной инфраструктуры в нескольких областях. Всего в ночь на 28 июня на территории Украины было поражено более десятка автомобильных заправочных станций.

В Харьковской области власти подтвердили удары по семи заправочным станциям в населенных пунктах Купьеваха, Дергачи, Павловка, Добренькое и Ульяновка. Согласно сводкам, всего за сутки по этой области было нанесено три удара «Искандер-М», не менее шести ударов корректируемыми авиабомбами, три удара РСЗО или оперативно-тактическими ракетными комплексами, а также как минимум 49 ударов беспилотниками.

В Днепропетровской области были уничтожены еще три АЗС — две в районе Губинихи и одна в окрестностях города Самара (бывший Новомосковск). Ранее украинская военная администрация сообщила об ударе по заправочной станции в Семеновке Черниговской области и в Запорожье. В Запорожской области за сутки было нанесено не менее 14 ударов умными бомбами, два ракетных удара и как минимум 32 удара беспилотниками.

Украинские средства массовой информации уже обсуждают возможность нового массированного удара по Киеву в ближайшие дни. Один из ключевых факторов, который может повлиять на сроки, — это передислокация российской стратегической авиации.

В мониторинговых каналах утверждают: «Этот удар произойдет не сегодня, а после передислокации бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Украинка на аэродром Оленья».

В Сети также предполагают, что новый массированный удар может быть нанесен именно в тот момент, когда боекомплект для систем Patriot закончится.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов специально для «МК» прокомментировал ночные удары по украинской инфраструктуре и ситуацию на фронте.

— Ночная атака на Киев и другие регионы получилась масштабной. Как вы оцениваете её эффективность?

— Киевский режим получил достойный ответ за свои террористические вылазки. Как мы видим, удары наносились не хаотично, а по выверенным целям — в первую очередь по топливной инфраструктуре. Уничтожение более десятка заправочных станций в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях — это серьёзный удар по логистике противника. Без топлива враг не сможет перебрасывать резервы и обеспечивать работу своей бронетехники. Это планомерная работа по ослаблению украинской группировки.

— Но в Киеве активно работала система ПВО Patriot. Не помешало ли это достижению целей?

— Несмотря на работу американских комплексов, «Искандеры» и «Цирконы» нашли свои цели в Дарницком районе и на юго-западе Киева.

Да, Patriot пытались перехватывать, но это лишь расходует их ограниченный запас ракет-перехватчиков. Как отмечают мониторинговые каналы, у Украины их хватит ещё максимум на два удара средних масштабов, а потом придётся ждать новых поставок. Мы это прекрасно понимаем и работаем на опережение. Враг получил хорошие «прилёты», и это только начало.

— Сейчас активно обсуждается возможный новый массированный удар в ближайшие дни. Насколько это вероятно?

— Враг должен знать: за каждую атаку по нашим регионам, по Москве последует жёсткий ответ. Поэтому мы обязаны активизировать наступательные действия на всех направлениях. Врага надо бить на его территории, а в тыловых регионах быть готовыми к отражению любых угроз с воздуха. Будет новый удар — мы к этому готовы.