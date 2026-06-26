Погибших все больше: Что известно о ситуации в Венесуэле

Из Венесуэлы, пережившей разрушительное землетрясение, продолжают поступать неутешительные новости о росте количества погибших. "Российская газета" собрала наиболее актуальную информацию о том, что известно о последствиях природной катастрофы.

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Обновленные данные о погибших

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что число погибших в результате разрушительного землетрясения достигло 589 человек, еще 2980 пострадали.

Обстановка в столице

Жители Каракаса провели ночь в парках, на открытых пространствах и городских площадях. Люди предпочли оставаться на открытых пространствах, поскольку опасались за сохранность и устойчивость своих поврежденных домов. Некоторые укрылись в личных автомобилях и общественных автобусах. По данным New York Times, почти 3000 столичных семей остались без крова.

Пекин предлагает помощь

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов оказать Венесуэле помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

"Узнав о том, что мощные землетрясения привели к многочисленным жертвам и значительному материальному ущербу, Си Цзиньпин от имени правительства и китайского народа выразил соболезнования погибшим и сочувствие семьям погибших и пострадавшим", - сообщило издание "Синьхуа".

Кто уже помогает Венесуэле?

ООН заявила, что международные поисково-спасательные группы как минимум из 17 стран направляются в Венесуэлу для оказания помощи в поисках выживших. По данным The Guardian, в Венесуэле уже находятся бригады спасателей из Чили, Колумбии, Сальвадора, Италии, Мексики, Швейцарии и США, и к ним присоединятся специалисты из Великобритании, Чехии, Эквадора, Франции, Германии, Иордании, Нидерландов, Катара и Испании, а также из других стран.

Мексика направила 250 спасателей, Сальвадор - 188, а Испания - почти 100, и в пятницу утром к месту происшествия вылетел самолет ВВС Колумбии с 63 спасателями на борту. Швейцария и Германия направили спасательные группы, а также поисковых собак, акустическое оборудование и специализированное снаряжение.

Прибытие американских военных

Также стало известно о прибытии в Каракас главы Южного командования ВС США (SOUTHCOM) генерал-майора Кевина Дж. Джаррарда для координации спасательных работ. Кроме того, к венесуэльским портам направлены десантно-вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale, корабль прибрежной зоны USS Billings (LCS 15) и вертолеты армии США для поддержки операций по оказанию помощи.

Ранее в четверг в Госдепартаменте сообщили, что администрация США выделит $150 млн Венесуэле на ликвидацию последствий разрушительных землетрясений.