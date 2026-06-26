Что известно о тайном чате фон дер Ляйен с Зеленским и лидерами ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за тайного чата с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран. Что известно об этом чате — в материале «Вечерней Москвы».

Кто состоит в секретном чате

По сообщениям СМИ, кроме Зеленского и фон дер Ляйен, в секретном чате также состоят:

канцлер Германии Фридрих Мерц;

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

президент Финляндии Александр Стубб.

Обсуждают «дикие» поступки Трампа

Сообщения в СМИ о тайном чате начали появляться еще в январе 2026 года. Тогда издание Politico со ссылкой на свой источник сообщило, что лидеры европейских стран еще в 2025 году стали регулярно вести неформальную переписку касательно моментов, когда президент США Дональд Трамп «совершал что-то дикое и потенциально разрушительное». Зачастую они это делают в одном и том же чате, сообщил источник издания.

— Когда события начинают разворачиваться быстро, координацию трудно обеспечить. И этот групповой чат действительно эффективен, — поделился источник Politico.

По его словам, этот неформальный канал связи получил название «Вашингтонская группа». Его назвали так в честь визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом в августе 2025 года. Издание пишет, что подход этой группы заключается в «спокойствии и реагировании» на действия Трампа, чтобы не поддаваться на его «провокационные слова».

— Коалиция желающих изначально занималась вопросами Украины. Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в (европейских — прим. «ВМ») столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения, — рассказал другой источник Politico.

В отношении фон дер Ляйен начали расследование

После появления сообщений о секретном чате нидерландская расследовательская организация Follow the Money запросила у Еврокомиссии информацию о неформальном общении фон дер Ляйен с лидерами европейских стран. Однако ЕК отказалась раскрывать информацию, аргументируя это тем, что публикация переписки может «нанести ущерб международным отношениям Европейского союза с третьими странами».

В июне 2026 года стало известно, что европейский омбудсмен Тереза Анжиньо инициировала расследование в отношении фон дер Ляйен после того, как Еврокомиссия отказала Follow the Money в раскрытии содержания переписки в этом чате. При этом расследование касается не самого содержимого чата, а возможного нарушения со стороны ЕК правил прозрачности из-за отказа в доступе к переписке.

Ожидается, что расследование продлится несколько месяцев, а до середины июля состоится встреча омбудсмена и представителей Еврокомиссии.

Что грозит фон дер Ляйен из-за скандала

Скандал и расследование обернутся для фон дер Ляйен завершением карьеры. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов. Он отметил, что политические конкуренты председателя ЕК хотят убрать ее из руководства Евросоюза, что подтверждается этим скандалом.

Кроме того, в СМИ стали появляться сообщения, что фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок на выборах в 2029 году.

— До этого момента (выборов — прим. «ВМ») еще три года. Зачем, казалось бы, сейчас об этом говорить? Но, видимо, хотят поставить точку, чтобы ее карьера закончилась. Поэтому давление на нее, я думаю, будет продолжаться. То есть ее хотят лишить любой возможности и надежды продолжать политический путь, — считает эксперт.

В ЕС усиливается тенденция к смене руководства, а лидеры Евросоюза понимают, что украинский конфликт близится к завершению и не они в нем победят. Поэтому им хочется найти «крайнего», рассказал Светов в беседе с News.ru.

Ранее фон дер Ляйен объявила о создании «Министерства правды» ЕС для борьбы с «дезинформацией» из России, Китая и других стран. Как будет работать это ведомство — в материале «Вечерней Москвы».