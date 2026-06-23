Южная Корея хочет получить от Украины военнопленных из Северной Кореи. Может ли Россия помешать этому?

Южная Корея хочет получить северокорейских пленных, находящихся на Украине в военных и пропагандистских целях. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

Северокорейские военнопленные с Украины очень нужны с точки зрения пропаганды Сеула. Любая история про то, как какой-то солдат, чиновник или кто-то еще понял, в каком «ужасе» он живет, и сбежал, имеет важное медийное значение —Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

В частности, исследователь напомнил об истории, известной как «побег двенадцати официанток» из северокорейского ресторана 2016 года. «Эта нашумевшая и вонючая история подавалась как выбор свободы. Но потом выяснилось, что менеджер заведения проворовался, связался с южнокорейской разведкой и фактически обманом заманил подчиненный ему персонал», — напомнил Асмолов.

Ранее Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что Сеул готов принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России и оказались в плену у Украины, если они сами изъявят такое желание. В ведомстве подчеркнули, что выступают против любой «принудительной репатриации» граждан КНДР в Россию или Северную Корею.

Также уже известно, что Южная Корея и Украина проведут переговоры по этому вопросу 30 июня

Как отметил Асмолов, Южная Корея также хочет заполучить северокорейских пленных в военных целях, чтобы заимствовать их опыт ведения современных боевых действий. Тем не менее информационный эффект от этой акции важнее.

Интерес с точки зрения военного опыта есть, потому что северокорейцы участвовали в полноценном военном конфликте с использованием БПЛА и современной техники. Но пропагандистский аспект гораздо важнее —Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

Что известно о северокорейских пленных на Украине?

Как указал Асмолов, Южная Корея формально не признает КНДР. Поэтому Сеул считает всех ее граждан своими собственными и активно пытается переманивать к себе.

Граждан Северной Кореи, находящихся в третьих странах, пытаются любыми средствами заманить на Юг, представляя это как якобы «выбор свободы» вместо «тиранического режима». Обычно такое проворачивают с уезжающими на заработки в Китай и начинает применяться на Украине —Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

При этом эксперт указал на странности с историей северокорейских пленных.

«Пока мы знаем только о двух северокорейских военнопленных, причем один из них был взят в плен в бессознательном состоянии, а у другого были перебиты руки», — указал кореевед.

По его словам, из-за этих фактов никто не знает реальных мотивов этих пленных, так как никто из журналистов лично не общался с ними.

Асмолов также добавил, что о желании двух военных уехать в Республику Корея известно только со слов некоего южнокорейского депутата, который с ними провел встречу.

Если бы южнокорейские и украинские власти действительно имели на руках людей, которые хотят репатриироваться в Сеул, то они бы устроили демонстративную пресс-конференцию, где эти люди сами бы все рассказали —Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

Какие риски несут действия Южной Кореи?

По словам Асмолова, вмешательство Южной Кореи в украинский конфликт таким способом несет дополнительные риски.

«Что касается внешнеполитических последствий, то, мягко говоря, межкорейский диалог это точно не улучшит, а скорее наоборот», — подчеркнул собеседник.

Более того, он указал, что такие действия лишь подкрепляют сравнение северокорейским руководством Сеула с Киевом.

Мы вообще сейчас видим в северокорейской риторике новые обертоны, где они заявляют, что Южная Корея на Востоке играет ту же дестабилизирующую роль, что и Украина на Западе —Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

Кроме того, востоковед указал на попытки России вернуть северокорейских военных, которые блокирует Украина.

«Северокорейские солдаты были включены в списки на обмен, но украинская сторона отказалась это обсуждать. Однако шанс, что мы сможем их вернуть, конечно, есть», — резюмировал аналитик.

Текущие задачи северокорейских военных в России

После окончания боев за освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные из Северной Кореи продолжают выполнять задачи по нескольким направлениям.

13 декабря прошлого года губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил вклад саперов из КНДР, принимавших участие в разминировании земель региона. По его словам, военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии очистили почти 42,4 тысячи гектаров в регионе.

Также в феврале этого года агентство Yonhap со ссылкой на украинские СМИ заявляло, что северокорейские солдаты якобы до сих пор находятся на территории Курской области.