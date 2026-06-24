Снова туман: Иран отверг заявления Трампа об уступках на переговорах

Трамп продолжает утверждать, что Иран пошел на уступки. Иран же продолжает их отрицать. С тех пор как на прошлой неделе был опубликован меморандум о взаимопонимании, который, как казалось, был сильно ориентирован на Иран, администрация Трампа продолжала утверждать, что Тегеран согласился на другие крупные уступки в ходе текущих переговоров.

Проблема в том, что ни одна из них не была включена в меморандум о взаимопонимании, а Иран продолжает отрицать их, отмечает CNN. А учитывая очевидные проблемы с доверием к администрации Трампа, совершенно не ясно, кому можно доверять.

Самым ярким примером стало заявление президента Дональда Трампа во вторник утром, когда он сделал громкое заявление о том, что Иран уже согласился на проведение крупных ядерных инспекций на постоянной основе.

“Иран полностью и безоговорочно согласился на проведение ядерных инспекций самого высокого уровня в отдаленном будущем (бесконечном!!!)”, - написал он в социальной сети Truth. “Это обеспечит "ядерную честность". Если бы они не согласились на это, дальнейших переговоров не было бы!”

Аналогичным образом, вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в понедельник в Швейцарии заявил о “важной вехе”. Он сказал, что Иран согласился допустить инспекторов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Однако Иран отверг идею о каких-либо значительных подвижках в этом направлении, констатирует CNN. Вместо этого в Тегеране заявляют, что его работа с МАГАТЭ, агентством Организации Объединенных Наций по ядерному надзору, будет продолжена “в соответствии с действующими процедурами”.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран не давал согласия на то, чтобы инспекторы осмотривали его сильно поврежденные ядерные объекты, и что он не взял на себя “никаких новых обязательств”.

Действительно, несмотря на заявление Вэнса о значительном прогрессе, МАГАТЭ уже имеет ограниченный доступ в Иран. Так что простое разрешение на въезд само по себе не является важным шагом вперед, комментирует CNN.

Более полные инспекции также были важной частью сделки администрации Обамы с Ираном, от которой отказался Трамп.

Но Трамп не отступил во вторник днем, когда направлялся на мероприятие в Пенсильванию. “Они неправы, они неправы”, - сказал он журналистам об иранцах. “У нас все готово: 100% проверок. И если бы они были правы, я бы отменил встречи прямо сейчас”.

Администрация Трампа также заявила на этой неделе, что многие миллиарды иранских активов, которые будут разморожены в рамках мирного соглашения, будут использованы для покупки американских товаров. Это заявление было сделано в попытке опровергнуть критику в отношении того, что Иран может использовать эти деньги, а также по меньшей мере 300 миллиардов долларов в виде средств на реконструкцию из стран Персидского залива, для восстановления своей армии или финансирования терроризма. Даже многие консерваторы жаловались на значительные финансовые уступки Ирану, предусмотренные соглашением.

Вэнс заявил в понедельник, что ведущий переговорщик Джаред Кушнер разработал план, согласно которому расходование денег будет одобрено США и Катаром. Он сказал, что “тогда деньги действительно пойдут на покупку американской сои, американской кукурузы и американской пшеницы на благо иранского народа”.

“Если иранские активы когда-нибудь будут разморожены, они сделают американских фермеров богаче и помогут накормить иранский народ”, - сказал Вэнс.

Посол США в ООН Майкл Уолц заявил позже в понедельник в эфире телеканала Fox News, что “они будут покупать американский урожай”.

Трамп добавил во вторник утром в своем посте в социальных сетях, что деньги будут “контролироваться США и будут использованы для покупки продуктов питания и медикаментов исключительно в Соединенных Штатах”.

Но когда Лора Ингрэм из Fox стала настаивать на вопросе, насколько прочным выглядит соглашение, Уолц предположил, что оно все еще разрабатывается. Он сказал, что “то, как мы контролируем” деньги, “обсуждается прямо сейчас, пока мы говорим”.

А посол Ирана в ООН Али Бахрейни во вторник отверг эту идею.

“Иран - единственная страна, которая сама решает, что делать со своими активами”, - сказал Бахрейни. Он добавил: “Я отвергаю любые утверждения о том, что какая-либо другая страна может каким-либо образом влиять на эти решения или на эти процессы”.

В меморандуме о взаимопонимании говорится, что судам будет разрешено проходить через Ормузский пролив, перекрыв который, Иран получил большие преимущества, “бесплатно, всего на 60 дней”.

Что произойдет после этого, обе стороны не могут согласовать, констатирует CNN.

Трамп заявил на прошлой неделе на саммите G7 во Франции, что пролив также будет “бесплатным” по истечении 60 дней. Ранее Трамп дал аналогичное обещание в интервью Дэвиду Сэнгеру из New York Times, заявив, что проход через пролив будет “постоянно бесплатным”.

Но Иран этого не заявлял. На самом деле, он предварительно ознакомился с планом, согласно которому он будет взимать “плату” за определенные услуги. А газета New York Times сообщила во вторник утром, что Иран уже привел этот план в действие.

Сам факт того, что меморандум о взаимопонимании делает пролив бесплатным только на 60 дней, говорит о том, что это реальная проблема, подчеркивает CNN.

И спор, по-видимому, по-прежнему достаточно серьезен, несмотря на заверения Трампа, что в эти выходные он пригрозил “захватить” пролив и взимать с Соединенных Штатов плату за проход.

Склонность Трампа делать дикие и ложные заявления усложняет ситуацию. В конце концов, это президент, который более трех десятков раз за более чем два месяца заявлял, что сделка с Ираном не за горами. Более двух месяцев назад он сказал, что Иран уже “согласился со всем”, чего он от него потребовал, хотя было очевидно, что это не так.

Аналогичным образом, Трамп и его администрация утверждали, что прошлогодние удары по ядерным объектам Ирана “уничтожили” его ядерную программу. Трамп зашел так далеко, что заявил, что удары также уничтожили “будущий ядерный потенциал Ирана”.

Но CNN и другие СМИ сообщили, что предварительные оценки американской разведки не подтвердили эти заявления. И действительно, восемь месяцев спустя Трамп начал войну, снова сославшись на якобы неминуемую ядерную угрозу, исходящую от Ирана, отмечает CNN.

Проще говоря, у администрации Трампа тоже серьезные проблемы с доверием. И это также относится к известным условиям текущих переговоров. Например, перед обнародованием меморандума о взаимопонимании на прошлой неделе Трампа спросили, включает ли он “фонд в 300 миллиардов долларов, финансируемый союзниками по Персидскому заливу”. Он сказал, что это “ложь”. Но, конечно же, Меморандум о взаимопонимании предусматривает такой фонд реконструкции.

Вэнс и администрация также в целом отвергли заявления иранских СМИ о меморандуме как о “пропаганде”. Представитель Белого дома также заявил, что черновой вариант меморандума о взаимопонимании, опубликованный CNN на прошлой неделе, “не отражает формулировки самого меморандума”.

Но многие из иранских претензий нашли отражение в самом меморандуме о взаимопонимании. Окончательный документ был похож на черновой вариант, опубликованный CNN, с некоторыми языковыми различиями. Также стоит спросить, если некоторые из этих уступок американской стороне настолько неоспоримы и их удалось согласовать так быстро, почему они не были включены в Меморандум о взаимопонимании? Почему этот документ оказался так сильно ориентирован на иранцев?

Администрация Трампа предположила, что это связано с деликатной политикой, проводимой на стороне Ирана в переговорах, и даже с тем, что существуют некоторые секретные соглашения, которые не были перечислены в документе. Но политика в Соединенных Штатах сейчас тоже деликатная. И подход администрации, основанный на принципе "просто доверяйте нам", возможно, не поможет в этом, констатирует CNN.